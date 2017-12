FC Farul, la egalitate cu Chimia Brazi

FC Farul a încheiat cu un rezultat de egalitate stagiul de pregătire centralizată de două săptămâni, susţinut la Predeal. Vineri, pe drumul de întoarcere, elevii lui Marian Pană s-a oprit la Brazi, unde au disputat o partidă de verificare cu echipa gazdă, Chimia, încheiată cu scorul de 3-3. Constănţenii au fost conduşi în trei rânduri pe tabela de marcaj, dar au reuşit să revină de fiecare dată. Mai mult, în ultimul minut de joc, Ştefan Ciobanu a irosit şansa victoriei, ratând o lovitură de pedeapsă. Antrenorul grupării de pe litoral a schimbat des formula de joc, dorind să testeze mai mulţi jucători: echipa de start: Cernea - Zidăroiu, Nicolau, L. Ştefan, Epure - Husein, Sascău, Ştefoi, I. Lupu - Stăncioiu – Pătulea; echipa după min. 30: Cernea - Niţescu, Nicolau, L. Ştefan, Sascău - Chehaia, Stăncioiu, Ştefoi, I. Lupu - Pătulea, Şt. Ciobanu; echipa din startul reorizei secunde: Cernea - Niţescu, L. Dobre, Buzea, Sascău - Chehaia, Stăncioiu, Ştefoi, I. Lupu - Pătulea, Şt. Ciobanu; echipa după min. 60: Cernea - Niţescu, L. Dobre, Buzea, Sascău - Chehaia, Stăncioiu, R. Oprea, Badea - M. Tănasă, Şt. Ciobanu. Portarii Măcelaru şi Florin Dobre nu au putut evolua, fiind accidentaţi. Golurile formaţiei constănţene au fost reuşite de Pătulea 30, Nicolau 40 şi Radu Oprea 84. “Zidăroiu şi Epure nu m-au convins şi vor pleca acasă, în timp ce Pătulea are ok-ul meu de a intra în negocieri cu clubul, pentru un transfer la Farul. A fost un joc bun, pe un teren bun, dar pe o căldură insuportabilă. Am văzut şi multe lucruri bune, dar am comis şi foarte multe greşeli. A fost vizibil faptul că nu am avut prospeţime, după cantonamentul montan”, a declarat Marian Pană. Jucătorii Farului au liber până luni, antrenamentul fiind programat la ora 17:30.