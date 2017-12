FC Farul l-a ofertat pe “Pilă” Stoica

Rămasă fără preşedinte după plecarea lui Constantin Gache la Delta Tulcea, FC Farul încearcă să se întărească pe plan administrativ. Astfel, gruparea de pe litoral l-a ofertat pe Viorel “Pilă” Stoica pentru funcţia de director sportiv, mizînd pe experienţa acestuia, dar şi pe relaţiile pe care le are în cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Actualmente preşedintele Comisiei de Fotbal pe plajă din cadrul FRF, “Pilă” Stoica a făcut mereu parte din delegaţiile României la turneele finale ale Campionatelor Europene şi Mondiale, fiind responsabil cu protocolul. Oficialul FRF este însă strîns legat de clubul constănţean, îndeplinind de-a lungul timpul atît funcţia de preşedintele, în sezonul 1988-1989, dar şi de vicepreşedinte în mandatele lui Petre Buduru şi Hacic Garabet. Chiar dacă şi-a exprimat dorinţa de a accepta oferta Farului, “Pilă” Stoica nu a dat un răspuns oficial din cauza problemelor de sănătate. “Am avut mai multe discuţii cu cei din conducerea clubului şi le-am comunicat că îmi doresc să ajut Farul. Din păcate, am unele probleme de sănătate şi pînă nu-mi ies rezultatele analizelor nu pot da un răspuns clar”, a declarat Stoica. În privinţa postului de preşedinte, Farul nu are prea multe variante, aşteptîndu-se şedinţa Adunării Generale din luna septembrie, cînd se va lua în discuţie transformarea clubului în societate pe acţiuni.

“Rechinii”, pregătiţi să blocheze brazilienii Rapidului

Victoria de la Buzău, din prima etapă a Ligii I, dar mai ales jocul bun al echipei a dat frîu liber optimismului în tabăra Farului. Constănţenii şi-au propus să continue seria victoriilor, chiar dacă sîmbătă, de la ora 21.00, vor da piept pe teren propriu, în etapa a II-a, cu una dintre candidatele la titlul de campioană, Rapid Bucureşti. În ciuda debutului excelent al giuleştenilor, care au spulberat pe Gloria Bistriţa cu 3-0, “rechinii” au mărturisit că nu se tem de echipa pregătită de portughezul Jose Peseiro. “Vom avea o misiune dificilă, dar niciun meci nu seamănă cu altul. Am văzut cîteva secvenţe de la meciul cu Bistriţa şi giuleştenii au jucat foarte bine, însă cred că şansele sînt egale pentru că şi noi am arătat că sîntem pe un drum bun. Îmi doresc enorm să cîştigăm”, a spus mijlocaşul Cosmin Băcilă. “Va fi un meci greu, ca toate din acest campionat, care se anunţă extrem de încins. Am urmărit jocul cu bistriţenii şi, clar, giuleştenii alcătuiesc o formaţie puternică, în special în ofensivă, unde brazilienii sînt foarte tehnici. Rapid a investit mult în această vară, dar nu cred că trebuie să ne speriem. O să încercăm să jucăm şi mai bine decît ei şi să luăm încă trei puncte”, a adăugat Ion Barbu. Fundaşul Farului nu se teme de duelul cu Julio Cesar, brazilianul cu cea mai impresionantă carte de vizită din lotul bucureştenilor. “Nu mi-a fost niciodată teamă de adversar, indiferent de numele lui. Chiar dacă va prinde o zi bună, voi încerca să-l blochez şi să nu mişte. M-ar bucura să ţinem poarta închisă şi cu Rapid, dar şi în meciurile următoare, după ce nu am luat gol la Buzău”, a adăugat Barbu, care a făcut un apel către suporteri: “Aşteptăm să vină cît mai multă lume la stadion, să fie alături de noi şi să-i mulţumim cu un joc bun şi un rezultat pe măsură”.

Conducerea Farului a decis, ieri, să-i împrumute la Delta Tulcea pe atacantul Emil Nanu şi pe mijlocaşul Ionuţ Larie, care se vor alătura altor doi jucători constănţeni aflaţi deja la echipa pregătită de Constantin Gache, Măţel şi Pantelie.