FC Farul, la ora bilanţului

DATORII MAI VECHI. Conducerea administrativă a FC Farul a pus punct în mod oficial primei părţi a campionatului, susţinând ieri o conferinţă de presă în care a analizat comportarea echipei şi situaţia clubului pe parcursul turului actualului sezon al Ligii a II-a. „Dacă ţinem cont de unde am plecat, nu cred că Farul s-a făcut de râs în prima parte din acest sezon. Mai mult, cred că am întrecut aşteptărilor unora, care ne vedeau în subsolul clasamentului, pe lângă ultima clasată, CF Brăila. În primul rând, trebuie felicitaţi jucătorii, care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii dificile. Avându-l pe Ioan Sdrobiş un antrenor exigent, care a făcut un program de pregătire dur, jucătorii au rezistat cu brio, indiferent de nume, şi, chiar dacă unii au jucat mai puţin, au format un grup unit. Ei sunt principalii artizani ai parcursului din tur, iar meritul îi aparţine antrenorului. S-a demonstrat că nu ne-am înşelat în vară, când l-am ales pe Ioan Sdrobiş pentru a construi această echipă”, a spus preşedintele clubului de pe litoral, Relu Damian. Oficialul constănţean a vorbit şi despre problemele financiare cu care se confruntă FC Farul, estimând datoriile acumulate la peste 500.000 de euro. „Totalul datoriilor se ridică la 24 de miliarde de lei vechi, majoritatea fiind moştenire din urmă cu doi-trei ani. În acest sezon, nu am făcut nicio datorie şi ne-am plătit deplasările, însă există restanţe mai vechi. Am reuşit să achităm jucătorilor şi prima pentru victoria cu FC Snagov. Vom da şi salariul pe o lună, astfel că va fi doar o lună întârziere. Rămân însă datoriile către jucătorii care nu mai sunt la Constanţa şi care trebuie rezolvate. Pe de altă parte, avem şi creanţe de încasat şi, dacă am lua banii, am fi pe zero”, a adăugat Damian.

PROIECT PE HÂRTIE. Oficialii constănţeni au alcătuit şi un proiect pentru retur, însă acesta este condiţionat de rezolvarea problemelor financiare. „Totul depinde de ce se va întâmpla de la 1 ianuarie. Dacă lucrurile vor rămâne la fel, nu văd cum am putea să ne continuăm activitatea. Speranţa moare ultima şi sunt convins că situaţia se va schimba, pentru că aceşti băieţi merită mai mult. Astfel, ne vom reuni în perioada 15-17 ianuarie, vom face un stagiu centralizat la munte, apoi vor juca mai multe meciuri amicale cu adversari pe măsură. Am schiţat pe hârtie şi campania de achiziţii şi vom încerca să aducem patru-cinci jucători tineri, dar cunoscuţi, inclusiv din prima ligă. Este greu, dar sper să reuşim măcar transferul unui portar şi a trei jucători de câmp. La capitolul plecări, mai multe grupări din prima ligă s-au interesat de un jucător şi suntem de acord cu plecarea sa, în cazul unei oferte bune”, a explicat Damian. Oficialul constănţean a dezvăluit că trei jucători de la prima echipă, Costel Niţescu, Bogdan Rusu şi Adrian Hurdubei, au fost convocaţi de selecţionerul Emil Săndoi în vederea trialului organizat pentru echipa naţională de tineret. „Pe lângă cei trei, mai sunt şapte juniori convocaţi la naţionalele under 17 şi under 18, semn că s-a lucrat bine la Farul şi că există o bază solidă”, a mai spus Damian.