FC Farul l-a transferat pe Diogo Andrade

Lipsa de eficacitate din ofensivă i-a determinat pe oficialii Farului să umble din nou pe piaţa transferurilor. Astfel, gruparea de pe litoral l-a transferat, vineri, pe portughezul Diogo Andrade, un jucător în vîrstă de 24 de ani, care poate evolua atît pe postul de atacant, cît şi pe cel de mijlocaş dreapta. Lusitanul, care a mai jucat în România la UTA, în prima ligă, a participat la antrenamentul de vineri şi ar putea debuta în tricoul Farului în etapa viitoare, la meciul din deplasare, cu Dinamo II Bucureşti. “Am ales să vin la Constanţa pentru că am oportunitatea de a juca şi a ajuta echipa să-şi îndeplinească obiectivul şi vreau să dau pe teren tot ce am mai bun. Cunosc fotbalul românesc şi ştiu că sînt mulţi jucători de calitate. Îmi va fi mult mai uşor să mă adaptez pentru că sînt deja cîţiva portughezi la echipă, antrenorul vorbeşte portugheză şi ştiu ceva româneşte de pe vreme cînd am jucat la Arad”, a explicat Andrade. “Este un jucător bun, de calitate şi nu se compară cu cei pe care-i aducea Crainiciuc în probe. Se vede acest lucru din felul în care loveşte mingea. Este o forţă a naturii şi aleargă mult. De altfel, nici nu s-a văzut la antrenament că este liber de contract şi poate intra pe teren încă din etapa următoare, pentru că este bine pus la punct fizic, motiv pentru care mi-am dat acordul pentru achiziţionarea sa. Ultima oară a jucat în Bulgaria, însă au existat nişte probleme şi s-a judecat cu bulgarii, devenind abia acum liber de contract”, a adăugat Şumudică. Portughezul s-a întîlnit vineri după-amiază cu patronii clubului constănţean şi a încheiat un contract pînă la finalul acestui sezon, cu drept de prelungire din partea grupării de pe litoral.

Altfel, la şedinţa de pregătire de vineri dimineaţa au participat doar nouă jucători: Sardescu, Ene, Chico, Paşcovici, Teekloh, Andone, Mendy, Diogo şi Andrade. Accidentat, Vlas s-a pregătit separat, în timp ce Cristocea şi Rusmir, care au acuzat dureri la spate, au privit antrenamentul de pe margine. Ion Barbu şi Papp au fost învoiţi de către antrenorul Marius Şumudică, ambii pentru a-şi rezolva unele probleme personale.

Cu banii la zi

După o perioadă mai zbuciumată, jucătorii constănţeni au ajuns vineri cu banii la zi. Patronul Giani Nedelcu a sosit la Constanţa şi a achitat restanţele financiare către componenţii lotului grupării de pe litoral, maseuri şi magazioner. “Am promis că vom ajunge cu banii la zi şi asta am şi făcut. Am plătit toate restanţele financiare. În scurt timp, vom achita şi salariile pe luna septembrie”, a declarat patronul Farului. “Din acest moment, totul depinde doar de noi”, a spus unul dintre jucătorii constănţeni.