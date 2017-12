FC Farul l-a transferat pe Emil Ninu

ÎMPRUMUT PÂNĂ ÎN VARĂ. După trei săptămâni de negocieri, FC Farul a reuşit să-l achiziţioneze pe Emil Ninu de la Steaua Bucureşti, fundaşul urmând să evolueze pentru gruparea de pe litoral până la finalul acestui sezon, sub formă de împrumut. Mutarea a fost oficializată ieri dimineaţă, când Ninu s-a mutat din cantonamentul “roş-albaştrilor” în cel al constănţenilor, ambele formaţii aflându-se în Antalya. Jucătorul în vârstă de 23 de ani, care poate evolua atât fundaş central, cât şi fundaş dreapta, este un produs al Şcolii de Fotbal “Gică Popescu” şi a mai jucat la FC Naţional, Steaua Bucureşti, Gloria Buzău şi Gloria Bistriţa. „Am avut mai multe oferte, dar am ales să vin la Farul cu sufletul, pentru Vicenţiu Iorgulescu şi Ştefan Stoica, doi oameni care m-au ajutat foarte mult în cariera mea. La Steaua aveam şanse mici să joc şi, decât să merg la o echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării, mai bine evoluez pentru una care se bate pentru promovarea în prima ligă. Am venit la Farul doar cu gândul la promovare”, a declarat Ninu. „Mi-am dorit să realizez acest transfer de la începutul acestui an, mai ales că jucătorul şi-a dat acceptul încă de la Revelion. În cele din urmă am reuşit şi vreau să mulţumesc conducerii Stelei. Este un jucător care a evoluat în Liga Campionilor şi nu are nevoie de nicio prezentare. Sper să ne ajute şi să promovăm, iar din vară, cine ştie, poate reuşim să-l transferăm definitiv”, a adăugat managerul general al grupării de pe litoral, Vicenţiu Iorgulescu.

ADVERSAR SCHIMBAT. Elevii lui “Mourinho” vor disputa azi, de la ora 17.30, al cincilea meci amical din stagiul din Turcia. Iniţial, constănţenii ar fi trebuit să dea piept cu Gyor ETO, locul 5 în prima ligă din Ungaria la finalul turului, însă ungurii au anunţat că s-au răzgândit. În aceste condiţii, oficialii grupării de pe litoral au găsit rapid un alt adversar, Krivbas Krivoi Rog, ultima clasată la finalul turului în prima ligă din Ucraina. Disputarea partidei depinde însă de vreme, Cristocea şi compania fiind nevoiţi să se pregătească ieri doar în sala de forţă, din cauza ploii puternice, care a căzut pe tot parcursul zilei de ieri.