FC Farul, la un pas de o remiză cu Steaua

Stadionul “Farul” a trăit, ieri, din nou, atmosfera meciurilor de primă ligă, peste 5.000 de spectatori fiind prezenţi în tribune la amicalul dintre FC Farul Constanţa şi Steaua Bucureşti, încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1. Întărită considerabil în această iarnă, formaţia de pe litoral a început tare, însă lovitura de cap a lui Dino Eze nu şi-a atins ţinta. Steaua a replicat prin Tatu, al cărui şut a fost respins spectaculos de Curcă. Scorul a fost deschis în min. 19, Rusescu finalizând din careu pasa perfectă primită de la Florin Costea. După ce Ivanovici a fost blocat de Stanca, iar Curcă a mai avut o paradă de senzaţie, de această dată în faţa lui Florin Costea, Farul a primit uşor o lovitură de pedeapsă, la un duel între Pătulea şi Geraldo. Acelaşi Pătulea a trimis perfect de la punctul cu var şi a restabilit egalitatea în min. 35. Disputată pe un teren din ce în ce mai greu, repriza secundă nu a fost la fel de spectaculoasă, primul moment important petrecându-se după o oră de joc, când antrenorul Viorel Tănase a schimbat întreaga echipă a Farului, ca la hochei. Profitând de aceste schimbări, roş-albaştrii au punctat din nou, în min. 75, Tibi Bălan trimiţând din careu după o combinaţie cu Chipciu. Gazdele nu au renunţat şi au luptat până la final, dar şutul bombă a lui Badea, din prelungiri, a lovit transversala.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Viorel Tănase): G. Curcă (60 M. Toma, 85 Cernat) - I. Călin (60 Niţescu), Stegaru (60 V. Sandu), L. Dobre (45 I. Barbu, 55. L. Dobre), Dino Eze (60 Sascău) - Buzea (60 S. Paraschiv), I. Pană (60 R. Neagoe) - A. Neagoe (60 C. Miron, 85 Y. Kone), Ivanovici (60 Enghin, 75 Stăncioiu), Husein (60 Nicola, 75 Coteanu) - Pătulea (60 Al. Paraschiv, 75 V. Badea); Steaua (antrenor Ilie Stan): Stanca - Dănănae, Martinovic, Geraldo (46 Bicfalvi), Pârvulescu - Tatu (56 T. Bălan), Prepeliţă (75 V. Lupu), Răduţ (82 Năstăsie), Fl. Costea (71 M. Costea) - Rusescu (56 Nikolici), Machado (63 Chipciu). Au arbitrt: Eduard Ioniţă (Tulcea) - Sebastian Stoianof şi Paul Dimancea (ambii din Constanţa). Cartonaşe galbene: A. Neagoe / Pîrvulescu, Martinovic. Marcatori: Pătulea 35-pen. / Rusescu 19, T. Bălan 74.

PREGĂTIŢI PENTRU RETUR. La finalul partidei, antrenorul Viorel Tănase s-a declarat mulţumit de evoluţia elevilor săi. „Am avut un ritm bun şi am pus probleme Stelei. Vreau ca Farul să practice un fotbal total, ofensiv şi bine organizat. Am avut trei-patru situaţii clare de gol şi puteam scoate un rezultat de egalitate. Una peste alta a fost un joc util, care mi-a demonstrat calităţile unor jucători în condiţii de joc cu o echipă de alt nivel. Mai avem probleme de pus la punct, de ordin tactic, dar se vede o creştere în joc”, a spus tehnicianul constănţean. „Mi-a fost greu să joc împotriva Stelei, dar a fost un meci frumos, la care au venit mulţi spectatori. Obiectivul nostru este să promovăm, chiar dacă ne va fi foarte greu. Sunt şanse şi trebuie să luăm etapă după etapă”, a adăugat mijlocaşul Sorin Paraschiv. „Ar fi fost o bucurie şi pentru mine, şi pentru echipă, dacă aş fi înscris la ultima fază şi am fi obţinut un egal, care ne-ar fi dat un moral bun. Ne dorim să facem o echipă bună, să promovăm şi să aducem Steaua la Constanţa pentru un meci oficial. Ar fi frumos ca şi la jocurile din retur să vină mulţi spectatori, dar depinde doar de ei, să câştigăm în primele etape”, a completat atacantul Vali Badea.