FC Farul, la un pas de victorie la Brăila

În ciuda situaţiei tensionate înregistrate la club în această iarnă, FC Farul Constanţa a reuşit să obţină un rezultat de egalitate, scor 1-1, în primul meci oficial din acest an, disputat sâmbătă, în fieful celor de la CF Brăila, în etapa a 17-a a Ligii a II-a la fotbal. Echipa pregătită de Ştefan Nanu a avut un început perfect de partidă, deschizând scorul în min. 18, când Igiroşanu a profitat de o neînţelegere între fundaşii adverşi, a scăpat singur spre poartă şi l-a executat pe Comănescu. De partea cealaltă, gazdele nu au pus prea mari probleme la poarta apărată de Puia, singura ocazie din prima repriză fiind ratată de Ndigwe, în min. 36, atacantul nigerian trimiţând mingea, din 6 m, pe lângă bară. Partida s-a încins după pauză, când ambele formaţii au trecut pe lângă şansa de a marca, dar Cl. Ionescu şi Ignat, respectiv Cr. Cristea şi Lădaru au ratat incredibil. Soarta partidei a părut clară în min. 77, când mijlocaşul brăilean Spătaru a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene. Din păcate, l-a urmat la vestiare, după şase minute, şi I.D. Florea, care a văzut şi el al doilea cartonaş galben. În penultimul minut de joc, gazdele au obţinut o lovitură de pedeapsă după intervenţia lui Băjan asupra lui Iordache, iar Cl. Ionescu a restabilit egalitatea de la punctul cu var. Pentru FC Farul au evoluat: Puia - Băjan, Buzea, Bumbac, Mansur - Scărlătescu (53 Niţescu), V. Apostol, Lădaru (82 Coteanu), Ivanovici (63 I. D. Florea) - Igiroşanu, Cr. Cristea.

MULŢUMIT PE JUMĂTATE Antrenorul Ştefan Nanu s-a declarat mulţumit de faptul că nu a pierdut la debutul pe banca tehnică a Farului, dar a recunoscut că şi-ar fi dorit victoria. „Este păcat că nu am luat trei puncte, mai ales că am fost destul de aproape. La Băjan s-a văzut lipsa de experienţă, dar cred totuşi că lovitura de pedeapsă a fost acordată destul de uşor. Am avut câteva ocazii importante în repriza secundă, dar au fost irosite de Cristea. M-a dezamăgit, pentru că mă aşteptam la mai multe din partea lui. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, dar au fost câţiva care au ieşit cu tricoul uscat. Va fi greu să prindem play-off-ul cu acest lot şi i-am spus deja patronului că ne-ar mai trebui câţiva jucători”, a spus antrenorul constănţean.

Celelalte rezultate ale etapei: FC Clinceni - CSMS Iaşi 1-2, ASC Bacău - Rapid Bucureşti 1-2, ACS Berceni - Rapid CFR Suceava 4-1, Dunărea Galaţi - Unirea Slobozia 2-1. Unirea Tărlungeni şi Gloria Buzău au stat. Clasament: 1. Rapid Bucureşti 31p (golaveraj: 22-12), 2. CSMS Iaşi 28p (25-15), 3. Unirea Slobozia 28p (21-16), 4. FC Clinceni 25p (29-20), 5. ACS Berceni 25p (20-12), 6. Gloria Buzău 18p (18-14), 7. SC Bacău 18p (20-20), 8. FC FARUL CONSTANŢA 16p (11-21), 9. Unirea Tărlungeni 15p (9-14), 10. CF Brăila 15p (19-26), 11. Rapid CFR Suceava 11p (15-27), 12. Dunărea Galaţi 6p (13-25).