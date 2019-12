FC Farul merge cu gânduri mari la Călăraşi

După startul cu dreptul în returul Ligii a 2-a la fotbal, 3-1 cu Rapid Bucureşti, FC Farul Constanţa va evolua sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), la Călăraşi. Partida cu echipa locală Dunărea va fi una extrem de interesantă, iar obiectivul Farului este obţinerea unui rezultat pozitiv, mai ales după evoluţia foarte bună din duelul cu Rapid.

„Este important că am început returul cu o victorie. Echipa este în creştere, chiar dacă mulţi spuneau că suntem în cădere, pentru că am pierdut două meciuri în deplasare. În prima etapă din tur, am făcut egal la Rapid, în prima etapă din retur am câştigat acasă. Este un plus din punct de vedere al reuşitei echipei şi drumul acesta trebuie urmat şi la meciurile din deplasare. Să sperăm că prima partidă care vine, sâmbătă, la Călăraşi, va aduce şi prima victorie în deplasare”, a declarat antrenorul Farului, Ianis Zicu, după victoria cu Rapid, meci în care fotbaliştii constănţeni au evoluat cu o mare ambiţie.

„Un meci împotriva unei echipe care este deasupra noastră din punct de vedere real, pentru că a pierdut trei puncte la masa verde, la acel joc cu Universitatea Cluj. Ceea ce s-a întâmplat, că au folosit un jucător suspendat, nu este important pentru mine, ca antrenor. Este o echipă cu 29 de puncte, de fapt. Va fi greu, jucăm în deplasare, iar ei au învins UTA și au făcut egal cu Rapid, dominând partida de o manieră foarte clară. Sunt foarte, foarte periculoși. Dacă nu vom fi cel puțin la fel de concentrați ca și jucătorii Călărașiului, nu vom avea nicio șansă. Dacă vom fi pregătiți pentru o partidă de luptă și să ne sacrificăm timp de 90 de minute pentru ceea ce avem de făcut în retur, adică să muncim ca să obținem ceva din această partidă, vom putea să ne facem speranțe mai mari în a doua parte a sezonului”, a mai spus tehnicianul Farului.

În partida de sâmbătă nu vor evolua pentru FC Farul următorii jucători: Răzvan Greu (suspendat din cauza cartonașelor galbene), Madikaba Doumbia (exclus din lot), Mihai Mitrov și Tudor Moldovan (accidentați).

Programul celorlalte meciuri ale etapei -

Vineri, 6 decembrie, ora 18.00:

Campionii FC Argeş - Sportul Snagov (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Sâmbătă, 7 decembrie, ora 11.00:

Metaloglobus Bucureşti - FK Csikszereda

SCM Gloria Buzău - Ripensia Timişoara

CSM Reşiţa - CS Mioveni

Sâmbătă, 7 decembrie, ora 14.00:

ASU Politehnica Timişoara - Pandurii Tg. Jiu

Sâmbătă, 7 decembrie, ora 16.00:

Concordia Chiajna - Rapid Bucureşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Duminică, 8 decembrie, ora 13.00:

UTA Arad - Petrolul Ploieşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Duminică, 8 decembrie, ora 17.00:

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Universitatea Cluj

Turris Oltul Turnu Măgurele stă în această etapă.

Clasament: 1. UTA 38p, 19 jocuri (golaveraj: 34-13), 2. Mioveni 34p, 19j (34-19), 3. Rapid 32p, 19j (29-18), 4. Turnu Măgurele 32p, 19j (33-24), 5. Petrolul 31p, 19j (19-16), 6. FC Argeş 30p, 19j (25-23), 7. ASU Poli 28p, 19j (18-10), 8. FC FARUL 28p, 19j (23-17), 9. Metaloglobus 28p, 19j (20-16), 10. Buzău 27p, 19j (27-22), 11. Călărași 26p, 19j (25-25), 12. Viitorul Pandurii 26p, 19j (25-26), 13. U. Cluj 24p, 19j (24-20), 14. Ripensia 23p, 19j (21-27), 15. Csikszereda 22p, 19j (15-20), 16. Chiajna 21p, 18j (15-21), 17. Reșița 18p, 19j (25-33), 18. Snagov 9p, 19j (18-49), 19. Pandurii 8p, 19j (9-40).