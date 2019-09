FC Farul merge la Reșița pentru un rezultat pozitiv

Etapa a 9-a a Ligii a 2-a la fotbal programează sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 11.00, la Reşiţa, meciul dintre formaţia locală CSM şi FC Farul Constanţa. O partidă pe care jucătorii Farului, antrenţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea, vor să o încheie cu un rezultat pozitiv, pentru a se menţine în partea superioară a clasamentului.

„O partidă dificilă, cu singura echipă care a încurcat liderul în acest sezon. Sunt organizați bine, foarte periculoși la fazele fixe, stadionul va fi aproape plin, iar suporterii crează o atmosferă frumoasă. Până la urmă, lucrul acesta trebuie să-I motiveze pe jucătorii mei, pentru că mai important decât un meci este faptul că vin oameni la stadion să vadă un spectacol, iar noi trebuie să contribuim. De când a început campionatul, nu cred că am spus vreodată, nici măcar unu la sută în vestiar, că vreau să obțin un egal. Băieții știu tot timpul că noi ne antrenăm să câștigăm fiecare meci. Încercăm să facem lucrul acesta, este normal să fie și rezultate mai puțin bune, pentru că nu jucăm singuri, sunt și adversarii, care se pregătesc și ei. Este important ca noi să ne gândim tot timpul că vrem să câștigăm, facem acest lucru la fiecare antrenament și ne pregătim cu această mentalitate. Băieții înțeleg că trebuie să muncească și mai mult și sunt convins că vor marca și goluri, pentru că există calitate. Îi văd la antrenament că reușesc să marcheze din situații și mai dificile decât acestea unu contra unu, pe care le-am avut în meciul trecut. Lucrurile bune nu au cum să nu vină când ești serios cu fotbalul și îl tratezi așa cum trebuie. Faptul că reușim să avem rezultate pozitive și credem în acest lucru, nu poate decât să ne ridice”, a declarat antrenorul Ianis Zicu.

„Va fi un meci greu. Cea mai dificilă deplasare de până acum, dar sper să repetăm jocurile bune pe care le-am făcut până acum și să ne întoarcem cu cele trei puncte. Ne-am acomodat cu toții, sperăm să ne antrenăm la fel de bine și, împreună cu Mister, să ducem Farul unde îi este locul. Liga a doua este mult mai dificilă decât anul trecut. A devenit o prioritate pentru jucătorii tineri prin aceste reguli. Am mai jucat și în sezonul trecut pentru Farul, este o plăcere să vezi lumea în tribune, că te susține și le mulțumim suporterilor. Sperăm să vină în număr și mai mare, avem nevoie de ei și sperăm să-i facem fericiți prin rezultate și prin joc”, a spus şi miljocaşul Daniel Toma.

Programul celorlalte partide - vineri, 27 septembrie, ora 18.00: FK Csikszereda - U. Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); sâmbătă, 28 septembrie, ora 11.00: Viitorul Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica Timişoara, SCM Gloria Buzău - Concordia Chiajna, UTA Arad - Daco-Getica Bucureşti, Dunărea Călăraşi - Pandurii Tg. Jiu, ora 12.00: Campionii FC Argeş - Turris Oltul Turnu Măgurele (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 29 septembrie, ora 11.00: Ripensia Timişoara - Sportul Snagov, ora 12.00: Metaloglobus Bucureşti - Rapid Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); marţi, 1 octombrie, ora 17.45: Petrolul Ploieşti - CS Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 22p (golaveraj: 18-2), 2. UTA 16p (20-5), 3. Buzău 16p (16-6), 4. Mioveni 16p (11-5), 5. Rapid 16p (13-9), 6. Metaloglobus 13p (14-10), 7. FC Argeş 13p (10-8), 8. FC FARUL 12p (5-4), 9. Chiajna 12p (7-9), 10. Viitorul Pandurii 11p (6-8), 11. Petrolul 11p (7-10), 12. Reșița 9p (9-8), 13. Călărași 9p (9-12), 14. Csikszereda 8p (7-9), 15. Ripensia 8p (8-12), 16. U. Cluj 6p (9-10), 17. ASU Poli 6p (3-5), 18. Daco-Getica 6p (4-13), 19. Pandurii 5p (5-15), 20. Snagov 1p (2-23).