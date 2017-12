FC Farul mizează pe tineri la Galaţi

Obligat să se descurce fără mai mulţi jucători de bază, antrenorul Gică Butoiu a decis să apeleze la mai mulţi jucători tineri pentru meciul pe care FC Farul îl va disputa sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, cu Dunărea Galaţi, în etapa a 21-a a Ligii a II-a la fotbal. „Vom avea un meci extrem de greu, mai ales că ne confruntăm cu mari probleme de efectiv, Vajou, Abuzătoaie, Paşcovici, toţi accidentaţi, Liviu Ştefan şi Ciobanu, ambii suspendaţi, urmând să lipsească în meciul de la Galaţi. Drept urmare, din lotul de 18 jucători vor face parte şi trei juniori din propria pepinieră, Sescioreanu, Uzun şi Conţu. Partea bună este că ar putea să debuteze astfel în liga secundă jucători crescuţi de Farul. De altfel, după meciul cu CF Brăila, din etapa viitoare, vrem să dăm mai mult credit tinerilor, mai ales că în vară vor fi schimbări mari în lot. Ne propunem să facem o întinerire masivă şi depinde doar de aceşti jucători dacă vor profita de şansele oferite”, a spus Butoiu. Tehnicianul constănţean a dezvăluit că echipa sa va evolua fără presiunea rezultatului sâmbătă, dar Farul va lupta pentru a obţine măcar un rezultat de egalitate. „Dunărea nu are nicio victorie în acest retur şi va forţa în partida de sâmbătă. Din păcate, sunt nevoit să fac improvizaţii şi să mă bazez pe jucători tineri, veniţi din Liga a III-a, singurul fundaş central cu experienţă fiind Ion Barbu. Dacă puteam folosi echipa de bază, aş fi sperat la mai mult. Aşa, mergem să ne jucăm şansa, să ne apărăm şi să încercăm să dăm lovitura pe contraatac. În plus, voi da ocazia unor jucători, Patriche, Munteanu, Dutciuc, să înceapă ca titulari. În privinţa luptei pentru evitarea retrogradării, dacă vom învinge Brăila săptămâna viitoare ne-am cam asigurat menţinerea în liga secundă”, a explicat Butoiu. Cooptat în lotul echipei mari la nici 18 ani, Andrei Sescioreanu speră să bifeze la Galaţi primele minute în Liga a II-a. „Ar fi extraordinar pentru mine să debutez la acest nivel pentru Farul, mai ales că am crescut la acest club. La Otopeni nu am avut această şansă din cauza scorului, dar îmi doresc foarte mult să joc la Galaţi”, a mărturisit Sescioreanu, care poate evolua pe banda stângă atât ca fundaş, cât şi ca mijlocaş.