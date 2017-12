FC Farul nu a încheiat campania de achiziţii

Cu trei săptămîni înaintea debutului Ligii I, FC Farul s-a întărit puternic, aducînd trei jucători care au şanse să fie titulari. Conducerea grupării de pe litoral i-a transferat pe Dejan Rusmir, de la Ceahlăul Piatra Neamţ, Florentin Cruceru, de la FC Argeş şi Cristi Irimia, de la Sportul Studeţesc. Cei trei au semnat contracte pe trei ani, iar Cruceru şi Irimia s-au antrenat ieri dimineaţă pentru prima oară sub conducerea lui Ion Marin. “Aşa cum am anunţat, am mai parafat două transferuri, în afară de cel al lui Rusmir, care se află deocamdată în Serbia, dar va sosi direct în Germania, după ce vom rezolva problema legată de viză. Campania de transferuri nu s-a încheiat încă şi vor veni încă unul sau doi jucători, cel mai probabil străini, în cantonamentul din Germania”, a explicat “Săpăligă”. Marea surpriză pregătită de oficialii Farului ar putea fi transferul lui Constantin Secăreanu, de la Sportul Studeţesc, un fundaş central în vîrstă de 26 de ani care s-ar putea alătura lotului în Germania.

Se reuneşte “gaşca nebună”

După achiziţionarea lui Cruceru şi Irimia, în lotul Farului se află cinci foşti jucători ai Sportului Studenţesc, în echipa care făcea furori în prima ligă evoluînd în urmă cu cîţiva ani şi Florin Maxim, Răzvan Farmache şi Marius Nae. Titular pe postul de mijlocaş defensiv în “gaşca nebună” din Regie, Cruceru nu a evoluat prea mult în ultimul sezon la FC Argeş din cauza unor probleme cu oficialii grupării piteştene. “Am primit oferta de la Farul şi am ales să vin la Constanţa pentru că îmi doresc să joc. La FC Argeş nu prea am avut această şansă din cauza unor neînţelegeri cu preşedintele clubului. Sper să ajungem cît mai sus şi cred că avem şanse în acest sens. Eu am evoluat mai mult ca mijlocaş defensiv, dar joc unde mă pune antrenorul. Aş intra şi în poartă, dar nu am mănuşi”, a glumit Cruceru, care s-a acomodat rapid cu noul colectiv: “Pe cei mai mulţi jucători îi cunosc, iar cu unii am fost coleg la Sportul. O să reunim gaşca nebună din Regie la Constanţa”, a spus Cruceru. Fostul său coleg din Regie, Cristi Irimia se poate lăuda cu două sezoane petrecute în Ucraina, la Dinamo Kiev, însă jucătorul de bandă dreaptă a jucat destul de puţin din cauza unor probleme medicale. ”Nu am mai jucat de patru ani în prima ligă şi mă bucur că am ajuns la Farul. Au fost negocieri şi cu Poli Iaşi, dar cele două cluburi nu s-au înţeles şi am ajuns la Constanţa. Sper să facem o figură cît mai frumoasă şi să le dăm peste nas celor de mai sus din clasament. Cred că Farul poate spera şi la un loc în cupele europene”, a spus Irimia. Fostul jucător de la Dinamo Kiev va reîntregi cuplul de la Sportul Studenţesc, de pe partea dreaptă. “Am fost coleg cu Farmache şi am jucat împreună în Regie. El juca fundaş dreapta, iar eu mijlocaş dreapta şi ne înţelegeam foarte bine”, a adăugat jucătorul în vîrstă de 27 de ani.

Delegaţia constănţeană pleacă în această dimineaţă în stagiul de pregătire de la Goch, în Germania, Ion Marin urmînd să aibă la dispoziţie 27 de jucători, singurul rămas acasă fiind atacantul Emil Nanu, accidentat.