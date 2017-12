FC Farul nu renunţă la play-off

Numit la începutul acestui an pe banca tehnică a echipei FC Farul Constanţa, Ştefan Nanu a schimbat jocul formaţiei de pe litoral, dar nu a reuşit însă să bifeze prima victorie într-un meci oficial. Astfel, în primele patru etape din 2014, constănţenii au înregistrat trei rezultate de egalitate şi o înfrângere, depărtându-se de zona play-off-ului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal. „Din păcate, am pierdut puncte, deşi echipa a jucat şi s-a văzut o schimbare clară de atitudine în teren. Cu CF Brăila am fost egalaţi în ultimul minut, dintr-un penalty care nu a fost, cu FC Clinceni am dominat, dar nu a vrut mingea să intre în poartă, iar cu Unirea Slobozia nu am primit o lovitură de pedeapsă foarte clară. În plus, Ivanovici a primit aiurea un cartonaş galben pentru simulare, iar apoi a fost eliminat. Chiar şi la Iaşi, diferenţa nu a fost atât de mare precum cea înregistrată pe tabela de marcaj. Am fost sancţionaţi cu o lovitură de pedeapsă mult prea uşor acordată, iar celelalte goluri le-am primit pe greşeli individuale. Cu şase puncte în plus, am fi fost mult mai sus”, a spus antrenorul Ştefan Nanu.

MECI DECISIV CU RAPID Tehnicianul grupării de pe litoral nu a renunţat totuşi la accederea în play-off, chiar dacă şansele sunt destul de mici, iar un prim pas în această direcţie ar putea fi făcut sâmbătă, de la ora 16.00, când FC Farul Constanţa va primi vizita celor de la Rapid Bucureşti, în etapa a 21-a a ligii secunde.

„Dacă vom câştiga împotriva Rapidului, vom avea în continuare şanse de calificare în play-off. Va fi greu, dar vor urma două săptămâni de pauză, în care ne vom pune la punct şi la capitolul fizic. Sunt ceva probleme de efectiv, pentru că Mansur şi Neagu nu s-au pregătit, fiind în continuare răciţi. În schimb, Silvăşan a început să facă antrenamente la intensitate normală. Este un jucător cu multă experienţă şi ne poate ajuta”, a explicat Nanu.