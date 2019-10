FC Farul nu se teme de întâlnirea cu liderul clasamentului

Etapa a 14-a a Ligii a 2-a la fotbal programează sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 11.00, pe stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanţa, întâlnirea dintre formaţiile FC Farul Constanța şi CS Mioveni. Jucătorii antrenaţi de Ianis Zicu vor să administreze prima înfrângere din actualul campionat echipei din Mioveni, pentru ca acest succes să fie cadoul oferit tehnicianului constănţean, care a împlinit miercuri vârsta de 36 de ani. Fariştii ştiu că meciul va fi unul dificil, dar împreună cu suporterii, care sunt aşteptaţi în număr cât mai mare la stadion, speră să sărbătorească la finalul jocului o victorie importantă.

„O să fie un meci ca oricare altul. Mioveni este o echipă cu un lot foarte bun şi cu un joc consistent. Acasă nu am pierdut până acum şi vrem să continuăm seria pozitivă. Nu cred că va fi un meci special. Încercăm să jucăm cât mai bine. Este important suportul publicului, pentru că din punct de vedere moral aduce un plus în jocul nostru” - Dan Panait.

„Suntem pregătiţi să jucăm un fotbal bun. Întâlnim echipa cea bună din liga a doua. Mioveni are jucători cu experienţă chiar şi în liga întâi, dar vom încerca să câştigăm. Important este că echipa noastră a arătat în ultimele două meciuri că poate întoarce rezultatul. Fotbalul este făcut pentru spectacol. Eu îmi doresc ca oamenii să vină la stadion şi sunt convins că atunci când publicul este de partea lor jucătorii sunt mult mai motivaţi” - Ianis Zicu.

Programul celorlalte partide din etapa a 14-a - vineri, 25 octombrie, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); sâmbătă, 26 octombrie, ora 11.00: Concordia Chiajna - FK Csikszereda, Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Metaloglobus Bucureşti, ora 12.00: Rapid Bucureşti - Ripensia Timişoara (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), ora 14.00: ASU Politehnica Timişoara - Dunărea Călăraşi (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); duminică, 27 octombrie, ora 12.30: CSM Reşiţa - UTA Arad (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); luni, 28 octombrie, ora 18.00: Campionii FC Argeş - SCM Gloria Buzău (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport).

Meciul Turris Oltul Tr. Măgurele - Petrolul Ploieşti a fost amânat, urmând să se dispute la 20 noiembrie.

Întâlnirea Daco-Getica Bucureşti - Sportul Snagov nu se va disputa, echipa Daco-Getica anunţând că se retrage din campionat. Toate rezultatele acestei formaţii vor fi anulate.

Clasament: 1. Mioveni 27p (golaveraj: 23-8), 2. Turnu Măgurele 26p (25-11), 3. UTA 23p (28-6), 4. Metaloglobus 22p (18-12), 5. Viitorul Pandurii 21p (18-15), 6. Petrolul 21p (14-11), 7. Buzău 20p (20-11), 8. Rapid 20p (14-10), 9. FC FARUL 19p (13-12), 10. FC Argeş 17p (16-17), 11. Ripensia 16p (19-21), 12. Csikszereda 16p (12-15), 13. Chiajna 16p (10-15), 14. Călărași 15p (16-18), 15. Reșița 15p (14-18), 16. ASU Poli 13p (11-8), 17. U. Cluj 13p (17-15), 18. Pandurii 7p (8-25), 19. Daco-Getica 6p (8-33), 20. Snagov 5p (8-32).