FC Farul, oprită de arbitri

Echipa pregătită de Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu a bifat sâmbătă al treilea meci consecutiv fără înfrângere, încheind la egalitate, scor 0-0, pe teren propriu, cu Dunărea Galaţi, în etapa a 6-a a Ligii a II-a. Constănţenii au dominat jocul, având cele mai mari ocazii de a marca prin Câmpeanu, Liviu Ştefan şi Hurdubei, dar portarul oaspeţilor, Mindileac, a fost de fiecare dată la post. În rest, cele două combatante au oferit un meci de luptă, cu dispute aprige pentru balon şi mai puţine realizări tehnice. Lipsa spectacolului a fost compensată de centralul Zoltan Erdei, care a luat mai multe decizii greu de înţeles. FC Farul a fost privată de o lovitură de pedeapsă, la henţul clar comis de Daniel Florea, în propriul careu, în ultimele secunde ale jocului. „După ce că suntem sărăcie, mai vine şi un arbitru ca ăsta. Am avut trei situaţii clare pentru lovituri de pedeapsă şi nu am primit niciuna. Am vorbit cu preşedintele clubului să facă în aşa fel încât să avem arbitri competenţi, pentru că ori sunt prea slabi, ori îşi asumă riscul de a fi suspendaţi şi a sta vreo lună departe de teren, întrucât nu rămân cu burta goală”, a acuzat dur Sdrobiş, care l-a taxat şi pe propriul jucător, mijlocaşul Marius Lucan: „Sunt foarte supărat, pentru că face figuraţie pe teren. Tricoul său este atât de curat că nici nu trebuie spălat la finalul partidei. L-am lăsat să joace pe ce post vrea la mijlocul terenului, dar parcă era în concediu. Cine nu pune osul la treabă nu stă în echipă”. Au evoluat - FC Farul (antrenor Ioan Sdrobiş): Zdrâncă - Scărlătescu (82 Hurdubei), Vajou, L. Ştefan (cpt.), Paşcovici - Buzea, Lucan (37 Abuzătoaie), Boboc, I. Lupu - Ad. Câmpeanu, B. Rusu (67 Ursachi); Dunărea (antrenor Viorel Tănase): Mindileac - D. Cristescu, D. Florea, Căldăraru, D. Popescu - Cioinac, A. Cristea, D. Munteanu, Pribac (58 Stere) - Enache (75 Cucu), Cârjan (67 Chelaru).

Rezultatele etapei: FC Farul Constanţa - Dunărea Galaţi 0-0; Viitorul Constanţa - Juventus Bucureşti 1-1; Steaua II Bucureşti - Săgeata Năvodari 0-1; Concordia Chiajna - Gloria Buzău 3-0; Delta Tulcea - Dinamo II Bucureşti 4-3; FC Snagov - CF Brăila 1-0; FC Botoşani - CS Otopeni 3-1; Astra Giurgiu - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-3. Clasament: 1. Ceahlăul 16p (golaveraj: 18-5); 2. Chiajna 16p (13-5); 3. Săgeata 15p; 4. 9. Delta 10p; 5. Viitorul 9p (12-10); 6. Steaua II 9p (5-5); 7. Dinamo II 9p (9-10); 8. CS Otopeni 9p (6-7); 9. FC Botoşani 8p (12-8); 10. Dunărea Galaţi 8p (8-6); 11. FC Farul 6p (4-7); 12. FC Snagov 6p (4-15); 13. Juventus 5p; 14. Astra II Giurgiu 4p; 15. CF Brăila 1p; 16. Gloria Buzău* -2p (*echipă penalizată cu 6 puncte).