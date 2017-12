FC Farul, optimistă înaintea jocului de la Năvodari

Cele trei rezultate pozitive din utlimele partide de campionat au dat multă încredere jucătorilor şi antrenorilor de la FC Farul Constanţa. Chiar dacă sâmbătă, de la ora 11.00, la Năvodari, în etapa a 7-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria 1, vor întâlni Săgeata lui Constantin Gache, cea mai în formă echipă din ultimele trei etape, fariştii sunt încrezători că pot obţine cel puţin un punct. „Avem în faţă un meci foarte greu, cu o echipă în revenire de formă, dar pe care o cunoaştem foarte bine, aşa cum de altfel şi ei ne cunosc pe noi. Este foarte bine că am câştigat în ultima partidă, pentru că putem aborda cu un alt tonus meciul de la Năvodari. Am mare încredere că putem chiar învinge. Vom evolua cât mai organizat şi dacă vom avea ocazia vom şi marca. Constantin Gache nu are amintiri plăcute din întâlnirile directe cu mine, însă este un antrenor valoros şi îl respect foarte mult. Sper însă să îl înving din nou“, a declarat tehnicianul Farului, Marian Pană, care pentru acest meci are doi jucători incerţi: Husein şi Sandu.

Fostul atacant al Săgeţii Năvodari, Ştefan Ciobanu, speră să înscrie din nou după ce a lipsit de pe lista marcatorilor în ultimele două meciuri. „Întâlnim o echipă bună, cu jucători buni şi care are un antrenor bun. Şi noi suntem într-o formă bună şi sper să facem o figură frumoasă la Năvodari“, a spus Ciobanu. Chiar dacă Săgeata a înscris şase goluri în ultimul meci de pe teren propriu, portarul Marius Toma este convins că Farul nu va putea primi niciodată atâtea goluri. „În niciun caz Farul nu va primi vreodată şase goluri. Am pregătit bine acest meci şi putem obţine măcar un punct. Dacă vom învinge la Năvodari, atunci sunt convins că vor veni mulţi spectatori la următorul joc de acasă“, a afirmat Toma.