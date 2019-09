FC Farul, partidă dificilă la Timişoara

Sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 14.00, în etapa a şaptea a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanța va întâlni, în deplasare, echipa ASU Politehnica Timişoara. O partidă care vine pentru jucătorii constănţeni după neaşteptata eliminare din turul al patrulea al Cupei României, 1-2 cu CS Făurei, astfel că în confruntarea de pe Bega se aşteaptă o reacţie de orgoliu a „alb-albaştrilor”, pentru a spăla puţin din ruşinea eşecului de miercuri.

„Este un meci important. Me dorim să aducem prima victorie în deplasare. Este o partidă importantă și pentru că venim după un succes acasă și, ca să poți să urci, trebuie să faci două-trei partide bune consecutiv și să nu pierzi. Nu există echipe accesibile în campionat, am spus că fiecare echipă o să piardă puncte, iar lucrul acesta s-a întâmplat, cu excepția celor de la Turris până acum. Sunt echipe care joacă foarte bine acasă, sunt echipe care joacă foarte bine în deplasare, dar, dacă nu avem atitudine și nu respectăm lucrurile pe care le antrenăm zi de zi, nu avem nicio șansă. Și nu mă refer la acest meci, ci la toate partidele. Este primordial să respectăm ceea ce facem la antrenăm și să dăm sută la sută la fiecare meci. untem puțini, dar sperăm să fim altfel față de partida de la Făurei, chiar dacă sunt alți jucători care vor evolua sâmbătă. Dacă nu vom avea atitudinea ca la meciurile de acasă sau ca la cele din deplasare cu Rapid și Turris, cu siguranță lucrurile nu vor fi în regulă”, a declarat antrenorul Ianis Zicu pentru site-ul oficial al clubului constănţean.

Tehnicianul Farului nu se va putea baza pe Ionuț Ursu, Alexandru Bodea, Tudor Moldovan și Mihailo Mitrov, indisponibili din cauza problemelor medicale.

Programul celorlalte partide ale etapei - sâmbătă, 14 septembrie, ora 11.00: CSM Reșița - Turris-Oltul Turnu Măgurele, Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna, Gloria Buzău - Daco-Getica Bucureşti, Metaloglobus Bucureşti - Pandurii Lignitul Tg. Jiu, FC Csikszereda - Ripensia Timișoara, ora 11.30: Dunărea Călăraşi - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 15 septembrie, ora 11.30: UTA Arad - CS Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 15.30: FC Argeş - Rapid Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); luni, 16 septembrie, ora 18.00: Petrolul Ploieşti - CS Sportul Snagov (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 18p (golaveraj: 15-1), 2. Mioveni 14p (9-3), 3. Buzău 13p (12-3), 4. UTA 12p (14-2), 5. FC Argeş 12p (9-5), 6. Metaloglobus 10p (11-7), 7. Rapid 10p (8-7), 8. Petrolul 10p (6-5), 9. Viitorul Pandurii 10p (6-6), 10. Chiajna 10p (6-8), 11. FC FARUL 8p (4-4), 12. Reșița 7p (8-7), 13. Ripensia 7p (6-8), 14. Daco-Getica 6p (2-8), 15. Călărași 5p (5-9), 16. ASU Poli 4p (3-5), 17. Csikszereda 4p (4-7), 18. U. Cluj 3p (3-7), 19. Pandurii 2p (2-10), 20. Snagov 0p (1-21).