FC Farul, pe loc retrogradabil

Speranţele constănţenilor de a se salva de la retrogradare par să se fi îngropat aseară, după ce echipa pregătită de Ion Marin a pierdut pe teren propriu, 1-2, în faţa unei contracandidate, Pandurii Tg. Jiu, în etapa a 25-a a Ligii I. Obligaţi să cîştige, “rechinii” s-au aruncat în atac încă din start, dar golul reuşit de Chico, în min. 6 a fost anulat corect, pe motiv de ofsaid. Oaspeţii au replicat rapid şi au reuşit să deschisă scorul în min. 15, cînd Piţurcă a trimis cu capul sub transversală, după centrarea lui Iordache. Doar un minut mai tîrziu, Farul a egalat prin Marius Nae, care a profitat de o eroare a defensivei gorjene şi a strecurat balonul la colţul scurt. Golul nu a schimbat aspectul jocului, care a continuat sub semnul echilibrului, fără să apară mari ocazii la cele două părţi. Repriza secundă a continuat la fel de plictisitor, dar cu zece minute înainte de final a venit dezastrul pentru gazde. Portarul Vlas l-a faultat în careu pe Rus şi centralul Ionică Serea a dictat lovitură de pedeapsă. Spre disperarea elevilor lui “Săpăligă”, Iordache a transformat perfect şi a adus victoria pentru echipa sa, trimiţînd formaţia de pe litoral pe un loc retrogradabil. La conferinţa de presă, antrenorul Ion Marin a atacat dur maniera de arbitraj, acuzînd faptul că echipa sa a fost “executată” de arbitri. “Nu am mai reuşit un joc bun. A fost o luptă oarbă şi nu am reuşit să fim lucizi. Este a şasea etapă cînd atacul este steril, iar pentru noi un nou meci de şase puncte pierdut. Consider că am fost executaţi de arbitri. Nu cred că a fost 11 metri. Memoriile noastre din toamnă şi pînă acum s-au întors ca un bumerang. Îmi asum responsabilitatea să spun că am fost executaţi. Trebuie să sperăm în continuare, am fost executaţi la Cluj, aici, cu Dinamo, este foarte greu să mai înţeleg ce arbitrează aceşti arbitri. Maniera de arbitraj a lui Serea, în special în repriza secundă, m-a uimit”. Pentru Ion Marin a fost o seară tristă, mai ales că astăzi tehnicianul Farului îşi sărbătoreşte ziua de naştere. “Victoria este a întregii echipe. Sîntem într-o formă foarte bună şi sperăm să ne salvăm de la retrogradare. Mergem mai departe şi ne gîndim la jocul cu Poli Iaşi din etapa următoare. Ştiam că le vor lipsi doi jucători foarte importanţi, Gerlem şi Todoran, aşa că am încercat să profităm. Din cîte am înţeles, a fost penalty clar”, a declarat antrenorul gorjenilor, Eugen Neagoe.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - M. Nae, Pătraşcu (46 Ben Teekloh), Voiculeţ, G. Mendy (82 M. Soare) - Chico, E. Nanu (67 Gosic); Pandurii: (antrenor Eugen Neagoe): Mingote - Popete, A. Rus, Chibulcutean, Djapka - D. Orac (63 Stromajer), Vancea (46 Ad. Popescu), Fl. Stîngă, Păcurar (71 Ad. Rusu), I. Iordache - Al. Piţurcă. Au marcat: M. Nae 16 / Al. Piţurcă 15, I. Iordache 80-pen.. Cartonaşe galbene: - / Fl. Stîngă, Mingote. Au arbitrat: Ionică Serea (Focşani) - Adrian Vidan şi Dan Roşu (ambii din Bucureşti).