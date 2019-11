FC Farul, pe locul 9 la finalul turului Ligii a 2-a

După înfrângerea la limită de duminică, de la Arad, scor 0-1 (Oct. Ursu 51), FC Farul Constanţa a încheiat prima parte a sezonului 2019-2020 din eşalonul secund al fotbalului românesc pe poziţia a noua, cu 25 de puncte şi golaveraj 20-16. Iar pentru „marinari” mai urmează în acest an două confruntări dificile, cu Rapid Bucureşti, pe teren propriu, şi cu Dunărea Călăraşi, în deplasare.

La finalul partidei de la Arad, antrenorul Farului, Ianis Zicu, a declarat pentru site-ul oficial al clubului constănţean. „A fost un meci controlat de UTA timp de 60 de minute, noi am început mai greu, nu am reușit să ținem de minge și am pierdut-o de multe ori la mijlocul terenului. Le-am dat astfel oportunitatea de a fi prezenți mai mult în treimea noastră, iar jucătorii au fost crispați și le-a lipsit încrederea. Dacă nu am fi primit gol în prima oră de joc, s-ar fi văzut oboseală la gazde pe final. Din păcate, am luat gol repede după pauză și nu am reușit să revenim. Au lipsit câțiva jucători importanți, dar nu putem da vina pe acest lucru. Au jucat în alte meciuri și tot am pierdut. Sunt jucători tineri și trebuie să învețe, pentru că Ionuț Stoica a luat cartonaș roșu după o intervenție la 5-0 pentru noi, iar Alexandru Stoica a primit cartonașul galben după un fault inutil cu Metaloglobus și a fost suspendat. Important este cum se vor prezenta după această pauză”.

Tehnicianul constănţean a făcut și o scurtă caracterizare a evoluţiei Farului în turul campionatului: „O primă parte a campionatului cu lucruri bune, dar și mai puțin bune, și aici mă refer la meciurile din deplasare. Mă deranjează că nu am obținut mai mult, pentru că pregătim la fel meciurile, iar cu mai multă încredere puteam obține cu 4-5 puncte în plus și ne-am fi luptat în zona promovării”.

Luni, ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport). se va disputa partida Petrolul Ploieşti - Gloria Buzău, iar marţi, de la ora 17.00 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), va avea loc meciul CS Mioveni - Turris Turnu Măgurele.

Tot marţi, de la ora 14.00, este programată întâlnirea UTA - Concordia Chiajna (restanţă din etapa a 11-a), pentru ca miercuri, de la ora 14.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport) să se dispute şi confruntarea Dunărea Călăraşi - Rapid Bucureşti (restanţă din etapa a 11-a).

Clasament: 1. UTA 35p, 17 jocuri (golaveraj: 33-12), 2. Mioveni 31p, 17j (29-16), 3. Rapid 31p, 17j (28-15), 4. Petrolul 30p, 17j (19-15), 5. Turnu Măgurele 29p, 17j (30-19), 6. Metaloglobus 27p, 18j (20-16), 7. FC Argeş 27p, 18j (23-22), 8. ASU Poli 25p, 18j (17-10), 9. FC FARUL 25p, 18j (20-16), 10. Buzău 23p, 17j (25-21), 11. U. Cluj 23p, 18j (23-19), 12. Viitorul Pandurii 23p, 18j (20-24), 13. Ripensia 23p, 18j (20-25), 14. Călărași 22p, 17j (24-25), 15. Chiajna 21p, 17j (15-20), 16. Csikszereda 21p, 18j (14-19), 17. Reșița 17p, 18j (24-32), 18. Snagov 9p, 18j (16-44), 19. Pandurii 8p, 18j (9-39).