FC Farul pleacă azi la Tulcea

După zece zile de pauză, datorate amînării meciului cu Petrolul Ploieşti, FC Farul se pregăteşte pentru primul meci din actuala ediţie a Cupei României. Constănţenii dau piept joi, de la ora 16.30, în deplasare, cu Delta Tulcea, în turul al cincilea al competiţiei şi au drept obiectiv victoria. Dacă vor obţine calificarea, elevii lui Marius Şumudică vor întîlni în turul următor, la Constanţa, o echipă din Liga I. “Vom avea un meci greu, mai ales că există şi o rivalitate între cele două oraşe. A sosit însă momentul să facem un rezultat bun şi le-am spus jucătorilor să privească fiecare meci ca pe o finală. Le-am explicat că trebuie să cîştige fiecare joc, chiar dacă ne aşteaptă o perioadă dificilă, cu partide din trei în trei zile. Şi în timpul pregătirii din această vară am avut multe meciuri şi ne-am descurcat, obţinînd doar victorii. Dacă se vor odihni şi vor face recuperare, îşi vor reveni pînă la următorul meci”, a spus antrenorul Marius Şumudică. “Vom avea un meci greu, chiar dacă şi Delta Tulcea trece printr-o perioadă mai grea, după ce a pierdut sîmbătă, în campionat, pe teren propriu. În plus, tulcenii se vor ambiţiona pentru că joacă împotriva Farului. La Delta evoluează mulţi jucători care au fost în curtea Farului sau sînt împrumutaţi pentru un sezon la Tulcea şi vor dori să arate că meritau să fie opriţi în lot. În plus, la meciuri vin destul de mulţi suporteri, care-şi încurajează permanent echipa”, a spus atacantul Emil Nanu, care în urmă cu două sezoane a fost golgeterul Deltei. Totuşi, Nanu speră să înscrie joi şi Farul să obţină calificarea: “Sper să joc şi să dau gol, iar echipa să meargă în turul următor. Trebuie să-mi revin şi să trec de pasa proastă din ultima vreme”. Tehnicianul şi-a chemat elevii în cantonament încă de ieri după-amiază, lipsind internaţionalul de juniori Cosmin Matei, accidentat. În rest, Şumudică are la dispoziţie întreg lotul de jucători, inclusiv cei doi jucători transferaţi la Farul săptămîna trecută. Ieri, preşedintele executiv al grupării de pe litoral, Mircea Crainiciuc, a fost prezent la Federaţia Română de Fotbal, unde a înregistrat contractele lui Paul Papp şi Diogo da Silva, ambii avînd drept de joc pentru întîlnirea de la Tulcea. Delegaţia constănţeană pleacă în această după-amiază spre Tulcea.