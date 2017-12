FC Farul pleacă în Turcia

După câteva zile de incertitudine, jucătorii Farului au aflat unde vor efectua cel de-al doilea cantonament din această iarnă. Astfel, constănţenii vor pleca într-un stagiu de pregătire de zece zile în Antalya (Turcia). „Vom pleca miercuri cu autocarul şi vom sta la un hotel de cinci stele. În această perioadă, vom susţine şi cinci meciuri amicale”, a declarat patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu. Antrenorul Alin Artimon a stabilit în mare parte lotul pentru cantonament, care cuprinde 23 de jucători: I. Neagu, Bolboaşă - portari; Băjan, Birău, Ţabără, Buzea, I. Popescu, Bumbac, Drugă, Niţescu, Săceanu, Stavian, S. Popescu, Nicola, Călinţaru, I. Constantinescu, Fuchs, Ivanovici, Pîslaru, S. Chiţu, Stoianof, Coteanu şi Mucsi - jucători.

„Este un lot de mare perspectivă, cu o medie de vârstă de 21 de ani. Sigur, în funcţie de starea medicală a jucătorilor, lotul mai poate suferi modificări. De exemplu, Ghenciu abia a revenit la antrenamente, după ce a fost accidentat, şi nu are rost să meargă în cantonament. În plus, suntem în discuţii avansate cu un fundaş central experimentat, cu 200 de meciuri în prima ligă, şi care are sub 29 de ani”, a declarat Artimon.