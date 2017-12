FC Farul pregătește deja următorul sezon

20:09:56 / 12 Mai 2015

pt brasoveanu

Ca in fiecare an giani iar bate campii sa vezi nene pe 1 iunie ce jucatoti vor veni in probe la numar cam 100 toti faramatii adusi de banditul asta de brasoveanu dar nimeni nu sa intrebat cum a fost indepartat vladut portarul crescut in curte la faru in schimb a adus pe olaru accidentat intrbare brasovene faci plata la jucatori pe care tu ii ti in brate,esti un nesimtit si o sa vedeti ca nu va trimite cjc niciun ban .apropo aduceti jucatori dar aveti grija ca la club sunt deja buzea,olaru,bajan,paslaru,monel,giurgiu,salzgai si mai sunt cativa.gache pleaca in mata cur de nesimtit ca esti ditamai patronul ai restaurant ce dracul mai vrei,iar tu giani edti un cacat tigan de bucuresti,plecati dracului de aici,noi suporteri suntem de vina daca in tur si 5 etape din retur ati facut 13 puncte ce lot slab dar a venit dinu un secund frustrat esti un jeg de om fara coloana,astept sa vad un mare lacat pe poarta.asta e.