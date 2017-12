„FC Farul rămâne în inima mea”

Considerat una dintre marile speranţe ale fotbalului românesc, Denis Alibec a împlinit ieri 19 ani. Fostul atacant al Farului, plecat în vară pentru 800.000 de euro la campioana Italiei, Internazionale Milano, şi-a petrecut ziua de naştere pe terenul de joc. Lăsat de antrenorul Jose Mourinho la Primavera, echipa de tineret a celor de la Inter, Alibec a disputat un joc amical, rămânând apoi în cantonamentul de la Appiano Gentile. „Nu-i nicio problemă. Sunt obişnuit să-mi petrec ziua de naştere în cantonament. M-am acomodat destul de rapid cu viaţa din Italia, mai ales că a venit şi unchiul meu aici, iar colegii m-au ajutat mult”, a spus jucătorul constănţean, care şi-a stabilit deja priorităţile pentru anul 2010: „Îmi doresc mult să fac saltul la prima echipă. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, voi fi împrumutat la o altă formaţie, pentru că aceasta este politica clubului. Am vorbit cu Cristi Chivu şi mi-a spus să muncesc mult şi să trag de mine pentru că doar aşa pot reuşi. Este un pas important că am jucat deja în câteva meciuri amicale la seniori, dar mai am de muncit. Oricum, totul depinde de mine. În plus, vreau să mă calific cu echipa naţională sub 19 ani a României la turneul final al Campionatului European”, a explicat Alibec. Crescut la FC Farul, atacantul nu a uitat de gruparea de pe litoral, mărturisind că speră ca foştii săi coechipieri să revină în vară în Liga I. „FC Farul va rămâne mereu în inima mea, pentru că este clubul la care m-am lansat şi am trăit cea mai frumoasă perioadă a carierei mele. Mi-aş fi dorit să joc din nou în tricoul alb-albastru în Liga I, dar am avut şansa de a pleca la Inter şi am profitat de ea. Am urmărit rezultatele din turul acestui campionat şi am păstrat legătura şi cu fostul meu coleg, Cosmin Matei. La ce lot are Farul, ar fi trebuit să fie pe primul loc, dar sper ca acest lucru să se întâmple la finalul sezonului”, a declarat Alibec.