FC Farul rămîne în cursă pentru locul 15

Cu două etape înaintea finalului actualului sezon al Ligii I, FC Farul păstrează şanse să prindă locul 15, care poate aduce salvarea de la retrogradare în cazul sancţionării celor de la FC Argeş pentru implicarea în dosarul “Corupţie în fotbal”. Elevii lui Cristian Cămui au obţinut un punct important ieri, în deplasare, 0-0 cu Pandurii Tj. Jiu, într-o partidă contînd pentru runda a 32-a. Cum gazdele nu mai au obiectiv pe final de sezon, iar constănţenii stau la “mila” comisiilor FRF pentru a rămîne în prima ligă, a rezultat un meci fără nerv, în special în prima repriză, cînd cele două formaţii au ajuns rareori la poarta adversă. Gorjenii l-au încercat pe Curcă de la distanţa, dar portarul constănţean nu a avut probleme la şuturile anemice a lui Cardoso şi Vancea. În schimb, Farul a avut iluzia golului după o jumătate de oră, însă Voiculeţ, lăsat singur cu portarul după pasă cu călcîiul trimisă de Chico, a trimis pe lîngă poartă. Finalul primei reprize le-a aparţinut elevilor lui Sorin Cîrţu, dar nici Stîngă şi nici Andelkovic nu l-au putut învinge pe Curcă. Repriza secundă a început la fel de tern, prima ocazie apărînd abia după un sfert de oră, cînd Curcă a scos de la vinclu mingea trimisă de Vasilache. Moleşite de căldură, cele două combatante au oferit o reprezentaţie jalnică, care ar fi putut fi salvată de Tremonti, cu patru minute înainte de final, dar şutul său a nimerit bara. Jocul s-a încheiat fără gol, iar FC Farul se află la şase puncte de locul 15, ocupat de Gaz Metan Mediaş, echipă cu care se va duela în etapa viitoare, la Constanţa. “Am fi putut cîştiga, pentru că în prima repriză am avut o ocazie mare prin Voiculeţ. După pauză, am resimţit căldura destul de mare, dar este bine că nu am pierdut. Am luat un punct şi sperăm în continuare la locul 15. Trebuie să batem pe Gaz Metan Mediaş şi să jucăm pînă la final cu speranţa salvării de la retrogradare. Există varianta retrogradării Argeşului, dar şi a cîştigării litigiului cu Poli Iaşi, de la TAS, dar avem nevoie de şase puncte în ultimele două etape”, a spus consilierul tehnic al Farului, Cristian Cămui.

Au evoluat - Pandurii: Mingote - Popete, Chibulcutean, Cardoso, Grecu - Tremonti, Vancea (52 Luţu), Fl. Stîngă, I. Stancu (46 Vasilache) - Raskovic (68 A. Piţurcă), Andelkovic; Farul: G.Curcă - Măţel, Fl. Pătraşcu, Rastovac, Vukomanovic - Fatai (71 C. Matei), Rusmir, Teekloh, Mendy (64 D. Florea) - Voiculeţ (89 Larie) - Chico. Cartonaşe galbene: Rusmir, Chico. Au arbitrat: Alexandru Tudor (Bucureşti) - Eduard Dumitrescu (Piteşti) şi Mircea Orbuleţ (Bucureşti).