FC Farul riscă să rămână fără antrenor

După un tur de campionat încheiat pe locul 10 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa riscă să rămână fără antrenor. Reconfirmat în funcţie de conducerea clubului, Marian Pană a primit o ofertă de la Dacia Mioveni şi va purta azi o discuţie decisivă pentru a prelua “lanterna roşie” a primei ligi. „Nu este nimic bătut în cuie. Merg să discut o ofertă de la un club de prima ligă şi mi s-a părut corect să cer acceptul Farului, club cu care sunt sub contract. I-am rugat pe cei din conducerea clubului să mă lase să negociez, iar cel târziu joi voi da un răspuns clar”, a explicat Marian Pană. „Este adevărat. A primit acceptul clubului să discute cu cei de la Mioveni. Dacă se va înţelege, nu îi vom pune piedici, chiar dacă mai are contract până la finalul actualului sezon. Nu am luat în calcul alte variante, pentru că avem antrenor în acest moment”, a spus preşedintele Farului, Marcel Lică. Între timp, conducerea grupării de pe litoral continuă curăţenia de iarnă în lot, şase jucători fiind trecuţi pe lista neagră. „Am ajuns la un acord verbal pentru rezilierea contractelor cu Florea Voicu, Ştefoi, Badea şi Chehaia, iar Lupu şi Păduraru au fost excluşi din lot după ce au părăsit echipa fără acceptul clubului”, a declarat Lică. Altfel, jucătorii constănţeni au intrat de ieri în vacanţă, după ce au efectuat un ultim antrenament, urmând să revină la pregătiri pe 16 ianuarie, când este programată reunirea lotului.