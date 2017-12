FC Farul s-a apropiat de podium

Învinsă neașteptat la Berceni, în etapa trecută, FC Farul Constanța și-a revenit și a făcut spectacol vineri seară, în meciul de pe teren propriu cu CS Balotești, impunându-se cu scorul de 5-2 (Nicorec 24, Pătulea 26, 33, S. Chițu 53, 90+1-pen. / Bâtfoi 29, Gojnea 64), în etapa a 12-a a Ligii a 2-a. Constănțenii au dominat jocul cu autoritate, iar după ce Nicorec a deschis scorul cu un șut superb, au intrat în scenă cei doi atacanți. Revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren în ultimele trei runde, Adrian Pătulea a marcat de două ori, iar Sorin Chițu și-a trecut în cont a treia „dublă” din acest sezon. „Deși s-a antrenat doar câteva zile înainte de meci, Pătulea a fost mai proaspăt, iar pauza asta parcă i-a priit. Mă bucur pentru el, dar mai ales de faptul că au marcat de câte două ori ambii atacanți. Sper să o țină tot așa”, a spus antrenorul principal al Farului, Constantin Gache. Grație acestui succes, gruparea de pe litoral s-a apropiat din nou de podiumul clasamentului Seriei 1 și are șanse de a încheia turul campionatului în grafic, dacă va câștiga miercuri, în ultima etapă a turului sezonului regulat, în fieful Gloriei Buzău. „Rămânem neînvinși pe teren propriu și ar fi bine să ne menținem așa până la finalul sezonului, dar și mai bine ar fi să venim cu victorii și din deplasare. Ne așteaptă trei meciuri importante, din care sperăm să luăm cât mai multe puncte. Adversarele din partea superioară a clasamentului se vor întâlni în meciuri directe, însă, de fiecare dată când ne-am uitat la ce fac alții, nu am fost atenți la noi. Ne facem speranțe că vom obține cele trei puncte la Buzău, dar întâlnim o echipă cu rezultate contradictorii. Este o formație bună, care totuși nu prea are rezultate și sper să nu se trezească la meciul cu noi”, a adăugat tehnicianul constănțean.

Celelalte rezultate ale etapei: Ceahlăul Piatra Neamț - ACS Berceni 1-0, Academica Clinceni - Rapid CFR Suceava 2-0, Dunărea 2005 Călăraşi - Bucovina Pojorâta 2-1, Dacia Unirea Brăila - Gloria Buzău 2-0; Rapid București - Oțelul Galați 0-0. SC Bacău a stat.

Clasament: 1. Rapid 23p (golaveraj: 16-6), 2. Călărași 20p (19-6), 3. Clinceni 20p (24-13), 4. FC FARUL 20p (19-12), 5. Brăila 20p (14-13), 6. Suceava 19p (14-12), 7. Bacău 19p (12-12), 8. Berceni 15p (13-14), 9. Buzău 10p (9-25), 10. Pojorâta 9p (16-19), 11. Oțelul 9p (6-13), 12. Balotești 9p (8-16), 13. Ceahlăul 8p (6-15).

