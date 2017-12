FC Farul s-a despărţit de Cernea

Scandalul iscat la finalul partidei dintre FC Farul şi FC Snagov, scor 3-3, continuă să agite apele în tabăra grupării de pe litoral. Pus pe “lista neagră” de conducerea clubului, veteranul Cornel Cernea l-a atacat dur pe antrenorul Marian Pană, acuzându-l că nu a intervenit în scandalul produs la finalul partidei în vestiarul constănţean.

„Nu am fost printre cei acuzaţi de lucruri necurate, dar probabil că am ajuns pe listă pentru că am avut curajul să-i reproşez că nu a reacţionat în momentul în care patronul l-a lovit pe Pătulea. A fost mai mult decât un reproş. S-a ajuns la agresiune fizică, iar antrenorul a stat într-un colţ şi s-a uitat. Dacă nu recunoaşte, înseamnă că este cel mai mare mincinos, nu are personalitate şi nu ştiu cum poate să apară în faţa jucătorilor şi să le ceară să dea totul pe teren. Toţi ştiu ce s-a întâmplat în vestiar”, a acuzat dur portarul în vârstă de 36 de ani, care şi-a reziliat ieri contractul cu FC Farul: „Ne-am înţeles asupra sumei pe care o am de primit şi am încheiat colaborarea”. Tehnicianul constănţean a negat însă cele afirmate de Cernea, adăugând că sunt lucruri care ţin de “bucătărie internă” a echipei. „După meci au fost reproşuri pe un ton înalt, atât din partea mea, cât şi a patronului, care mi se par normale. M-au surprins declaraţiile lui Cernea, pentru că nici antrenorul, nici jucătorii nu au voie, conform contractului, să dezvăluie ce se întâmplă în vestiar. Dacă încalci aceste reguli, îţi asumi responsabilitatea. Nu este adevărat că s-a ajuns la agresiuni fizice. Cernea a vrut să pozeze în salvatorul jucătorilor, dar cred că are o problemă personală cu mine, deşi l-am susţinut mereu, am avut încredere în el, însă nu s-a ridicat la înălţime aşteptărilor”, a replicat Pană.

Ceilalţi trei jucători excluşi din lot, Liviu Ştefan, Ionel Posteucă şi Ştefan Ciobanu s-au întâlnit ieri dimineaţă cu preşedintele clubului, Marcel Lică, dar nu au ajuns la un acord privind rezilierea contractelor, iar astăzi se vor prezenta la antrenamentele echipei de juniori, sub comanda antrenorului Ion Constantinescu. „Am primit hârtia oficială cu decizia conducerii. Mă voi antrena cu juniorii şi voi rămâne la dispoziţia clubului. Am discutat despre rezilierea contractului, ei au venit cu o ofertă de neacceptat, eu am avut altă propunere care nu le-a plăcut, astfel că vom vedea la finalul turului ce se va întâmpla”, a explicat Liviu Ştefan, care mai are contract cu Farul până în vara anului viitor.