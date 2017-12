FC Farul s-a impus la Călăraşi

Candidată la promovare în Liga 1 la fotbal, FC Farul Constanţa şi-a continuat ieri seria victoriilor în meciurile amicale. Echipa pregătită de Viorel Tănase s-a impus în deplasare, cu 3-2, în faţa formaţiei Dunărea Călăraşi, din Liga a III-a. Golurile constănţenilor, care au condus cu 3-0, au fost marcate de Pătulea, Husein şi Ivanovici. Antrenorul Viorel Tănase a folosit următoarea formulă de echipă: M. Toma (75 Cernat) - Niţescu, Stegaru (65 L. Dobre), Sipovic (65 V. Sandu), Dino Eze (65 Sascău) - Husein (55 V. Badea), Buzea (55 S. Paraschiv), A. Neagoe (65 I. Pană), C. Miron (65 R. Neagoe) - Ivanovici (65 Coteanu), Pătulea (65 Stancioiu). Tehnicianul grupării de pe litoral nu i-a folosit pe George Curcă şi Ionuţ Călin, cei fiind uşor accidentaţi. „În prima repriză am practicat un joc de viteză, cu o posesie bună şi am avut multe situaţii de gol. Am avut agresivitate, am fost concentraţi şi m-a mulţumit atitudinea. După minutul 65 am devenit mai relaxaţi şi am primit două goluri copilăreşti, pe greşeli simple, pe care le voi elimina”, a declarat Viorel Tănase. Înaintea debutului returului, de pe 17 martie, FC Farul va disputa ultimul meci amical sâmbătă, de la ora 13.00, pe terenul secund din complexul sportiv din str. Primăverii, tot în compania celor de la Dunărea Călăraşi.