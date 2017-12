FC Farul s-a mutat în Antalya

ÎNCĂ UN TRANSFER. După două săptămâni de pregătire pe zăpadă, jucătorii pregătiţi de Ştefan Stoica s-au mutat începând de azi în staţiunea Lara din Antalya (Turcia), unde vor efectua un cantonament în perioada 28 ianuarie - 11 februarie. Faţă de lotul anunţat iniţial, tehnicianul formaţiei de pe litoral a decis să renunţe la Emil Nanu, care va fi împrumutat la altă echipă, cel mai probabil Delta Tulcea, şi Lucian Leu, trimis să se antreneze sub comanda lui Gică Butoiu, la echipa secundă. În locul lor, “Mourinho” l-a luat pe Dan Ignat, un fundaş central în vârstă de 23 de ani, transferat ieri din postura de jucător liber de contract. În prima parte a campionatului, Ignat, care a efectuat junioratul la Şcoala de Fotbal “Gică Popescu”, a jucat pentru Drobeta Tr. Severin, purtând banderola de căpitan, şi a bifat 11 prezenţe în teren. „Ignat a semnat un contract pe trei ani şi jumătate şi va face deplasarea în Turcia. Mai avem în vizor încă doi mijlocaşi”, a declarat patronul Farului, Giani Nedelcu. Constănţenii au efectuat ultimul antrenament înaintea plecării spre Turcia pe terenul II al Stadionului “Farul”, teren acoperit de un strat consistent de zăpadă. La şedinţa de pregătire a participat şi mijlocaşul Ben Teekloh, revenit din Liberia cu o întârziere de două săptămâni. „Am petrecut mult timp cu familia în vacanţa, dar am fost şi într-un minicantonament cu echipa naţională. Am jucat un meci amical în compania reprezentativei statului Sierra Leone, câştigat cu 1-0, în care am fost integralist. Din păcate, am avut probleme cu viza şi nu am fost lăsat să ies din ţară pentru că permisul de şedere era scris în limba română şi nimeni din Liberia nu înţelegea ce scrie în acte. În cele din urmă am rezolvat problema, dar am pierdut câteva zile de pregătire. În plus, am venit de la 30 de grade la zăpada şi frig, dar sper ca în cantonamentul din Turcia să recuperez timpul irosit. Returul va fi destul de dificil, dar mă bucur că nu am plecat jucători faţă de tur şi sper ca la finalul campionatului să sărbătorim promovarea”, a spus Teekloh.

VIOREL FARCAŞ, NOUL DIRECTOR DE IMAGINE. FC Farul şi-a completat ieri staff-ul administrativ, prin cooptarea în funcţia de director de imagine a lui Viorel Farcaş, fostul director sportiv al echipei de fotbal în sală Futsal Municipal Constanţa, timp de patru ani, fost director sportiv la CSO Ovidiu, în Liga a III-a, şi vicepreşedinte al Comisiei pentru fotbal în sală şi pentru fotbal pe plajă din cadrul FRF. „Am avut o discuţie cu cei din conducerea clubului şi am decis, de comun acord, să vin alături de echipă. Voi ţine legătura cu presa, cu federaţia şi voi pune umărul la organizarea de competiţii şi alte activităţi care să atragă publicul din nou la stadion”, a declarat Farcaş.