FC Farul s-a mutat în Cipru

Clasată pe loc retrogradant după 19 etape disputate din actuala ediţie a Ligii I, FC Farul se pregăteşte pentru partea a doua a sezonului, în care şi-a propus să urce în clasament. Constănţenii au plecat ieri în primul cantonament din această iarnă, stabilindu-şi cartierul general în localitatea Ayia Napa din Cipru, unde vor rămîne timp de zece zile. În avionul cu destinaţia Larnaca au urcat 25 de jucători - portari: G. Curcă, Vlas; fundaşi: Farmache, Băcilă, Jasic, Gheară, Şchiopu, I. Barbu, Mala, Maxim, L. Florea, M. Santos; mijlocaşi: Voiculeţ, L. Mihai II, Todoran, Larie, Pătraşcu, Mendy, Fl. Neaga, Fl. Lungu; atacanţi: Gosic, E. Nanu, Gerlem, M. Nae, D. Florea. Ultima achiziţie, Chico, va face joncţiunea cu lotul în Cipru, în timp ce Ben Teekloh va ajunge cu cîteva zile mai tîrziu din cauza unor probleme legate de viză. În ciuda situaţiei delicate din clasament, jucătorii au părut destul de încrezători în şansele salvării de la retrogradare. “Perioada de pregătire dinaintea returului este extrem de importantă. Am mai fost în Cipru anii trecuţi şi ştiu că avem condiţii de pregătire foarte bune. Am auzit că şi alte echipe s-au întărit, dar vor trebui să demonstreze pe teren, cînd îi vom vedea pe cei nou veniţi la joc. Mai avem multe de pus la punct, dar sperăm să fim mai buni decît în prima parte a campionatului”, a spus mijlocaşul Dinu Todoran. “Mergem să ne pregătim din punct de vedere fizic pentru retur şi să facem cîteva meciuri amicale. Ne-am întărit şi cred că dacă vom face douzeci de puncte în etapele rămase ne vom salva de la retrogradare”, a adăugat portarul George Curcă. Aflat în probe la Farul, brazilianul Marx Santos a mărturisit că îşi doreşte să rămînă la gruparea de pe litoral. “Mă simt bine la Constanţa şi nu mă sperie frigul, mai ales că am jucat şi în Danemarca. Mi-am propus să muncesc mult, să prind un contract cu Farul şi să mă lupt pentru un post de titular”, a spus fundaşul central în vîrstă de 19 ani.

Guriţă va semna cu Aris Limassol

Lăsat în afara lotului de antrenorul Ion Marin, atacantul Mihai Guriţă va ajunge totuşi în Cipru. Veteranul în vîrstă de 34 de ani va pleca vineri în Insula Afroditei, unde va negocia transferul la Aris Limassol, formaţie pregătită de Mihai Stoichiţă. “Mă încearcă un sentiment de regret că nu urc în acest autocar, dar asta-i viaţa, drumurile noastre se despart. Sînt sigur că foştii mei colegi se vor pregăti bine în Cipru şi se vor salva de la retrogradare. Eu plec vineri în Cipru şi, deşi am mai multe oferte din ţară şi străinătate, mai mult ca sigur voi semna cu Aris Limassol”, a declarat Guriţă.