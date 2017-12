FC Farul s-ar mulţumi şi cu un punct la Tulcea

În faţa unei formaţii care în ultimii ani a reprezentat mereu o nucă tare pentru orice adversar, FC Farul va încerca sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 13-a a sezonului, să obţină cel puţin un punct împotriva celor de la Delta Tulcea. Fără noi probleme de efectiv, singurele absenţe fiind în continuare cele ale lui Buzea şi Zdrîncă, formaţia constănţeană este optimistă că poate avea la Tulcea o evoluţie cel puţin la fel de sigură în defensivă, aşa cum s-a întâmplat în ultima etapă, dar şi în restul jocurilor din acest sezon. „Vom întâlni o echipă care în ultimii ani mereu s-a bătut pentru primele locuri ale clasamentului. Tulcea joacă un fotbal frumos, combinativ, deschis, iar acest lucru va face să ne putem creea şi noi spaţii spre poarta lor. Farul este pe o linie ascendentă, cu o apărare foarte bună şi dacă cei din atac şi de la mijlocul terenului vor evolua ca în meciul cu Steaua, atunci avem speranţe. M-ar mulţumi şi un rezultat de egalitate, dar nu vom merge la 0-0. Din ultimele trei partide din acest tur ne dorim nouă puncte, dar am fi mulţumiţi şi dacă am obţine şapte puncte“, a declarat preşedintele FC Farul, Relu Damian, în cadrul unei conferinţe de presă care a prefaţat întâlnirea de sâmbătă, de la Tulcea. Singura noutate în lotul Farului ar putea fi prezenţa tânărului Drăghici (născut în 1991), care are şanse mari de a fi oprit pentru prima dată în lot pentru meciul de la Tulcea.