FC Farul schimbă din nou sistemul de joc

ŞTEFAN STOICA MIZEAZĂ PE 4-2-3-1. Nemulţumit de felul în care s-a prezentat echipa la meciul de la Chiajna, antrenorul Farului, Ştefan Stoica, este decis să schimbe sistemul de joc pentru derby-ul cu Victoria Brăneşti, programat sâmbătă, de la ora 13.00, pe teren propriu, în etapa a 20-a a Ligii a II-a. Plecând de la ideea de a nu pierde, tehnicianul constănţean va întări apărarea, urmând să mizeze pe doi mijlocaşi la închidere, astfel că va apela, cel mai probabil, la sistemul său preferat, 4-2-3-1. Schimbările vor începe cu portarul, Sardescu fiind mare favorit în disputa cu Vlas pentru postul de titular între buturi. Singura modificare din linia defensivă va fi titularizarea în premieră a slovenul Rastovac, care îl va înlocui pe partea stângă pe Mendy, suspendat. În faţa apărării, alături de Ben Teekloh, antrenorul grupării de pe litoral va trebui să aleagă între Pătraşcu şi Păcuraru, primul fiind favorit, chiar dacă nu a evoluat nici măcar un minut în acest sezon. Linia de mijloc va fi formată din trioul Cristocea - B. Andone - C. Matei, prima variantă pentru înlocuirea unuia dintre cei trei fiind portughezul Diogo Andrade. În avanposturi, singura soluţie viabilă este Radu Doicaru, Chico fiind accidentat, iar Marius Ene este suspendat. „O să fie schimbări şi este posibil să schimb şi sistemul. Eu am spus încă din prima zi că la Farul este greu de jucat 4-4-2 şi cred că o să apărem altfel. În meciul trecut am fost obligat să jucam aşa, pentru că ne-au lipsit ambii mijlocaşi centrali. Meciul cu Brăneşti nu este neapărat decisiv, dar nu trebuie pierdut, orice s-ar întâmpla. Este doar a treia etapă din retur şi se mai poate recupera diferenţa de acum, dar cu o înfrângere o să fie foarte greu. Eu sunt optimist. Consider că meciul de la Chiajna a fost un accident şi cred că şi băieţii au înţeles lucrul acesta” a explicat Stoica.

ATMOSFERĂ TENSIONATĂ. Tehnicianul grupării de pe litoral a acuzat starea de indisciplină din cadrul lotului, motiv pentru care l-a exilat pe atacantul Marius Ene la echipa secundă. „Sunt lucruri care mă deranjează foarte mult şi, sincer să fiu, dacă am judeca şi cu legea în mână şi alţi jucători ar fi trebuit să ajungă acolo. Când spun nişte lucruri şi jucătorii nu vor să înţeleagă este grav şi nu o să accept niciodată o astfel de situaţie. Am fost mai puţin dur la Farul, pentru că pluteşte în aer o atmosferă de nesiguranţă, poate şi de ură, şi am încercat să ţin un echilibru cu calm şi cu înţelegere”, a spus Stoica.