FC Farul se confruntă cu grave probleme de efectiv

Deşi FC Farul ocupă locul 13 în clasamentul Ligii I la fotbal, cu 19 puncte, oficialii constănţeni visează în continuare la un loc în Cupa UEFA. În aceste condiţii, ei şi-au fixat un obiectiv îndrăzneţ pentru cele trei etape rămase din acest an. "Trebuie sa cîştigăm neapărat cele 9 puncte care sînt în joc pentru partidele cu CFR Cluj, UTA şi Oţelul Galaţi. Cele 9 puncte sînt vitale pentru viitorul acestei echipe. Dacă vom reuşi acest lucru, ne putem gîndi din nou la Cupa UEFA. Nu vor fi mobilizaţi cu nici o primă pentru că în astfel de momente fiecare component al echipei trebuie să aibă caracter. Vrem să vedem caracterul fiecărui jucător, iar banii să fie pe ultimul plan. Am decis împreună cu întreaga conducere tehnică şi administrativă că este nevoie de unitate în aceste momente dificile prin care trece echipa. Este momentul să iasă la iveală caracterele care sînt la această echipă“, a declarat directorul tehnic Ion Marin. Din păcate, “rechinii“ se confruntă în continuare cu mari probleme de efectiv. Marius Nae a suferit o entorsă la piciorul stîng, care va fi mobilizat în ghips cel puţin o săptămînă, Tibor Moldovan are o mică ruptură musculară, Răzvan Farmache se chinuie cu o tendinită şi va lipsi încă o săptămînă, iar Iulian Apostol va reveni abia mîine la pregătiri şi este puţin probabil să fie folosit sîmbătă, cu CFR Cluj. În plus, Florin Maxim şi Florin Lungu au şi ei probleme de sănătate, iar Dinu Todoran va rămîne încă două săptămîni la Bologna, unde se tratează la celebra clinică "Izokinetic".