FC Farul se gândeşte la al treilea succes consecutiv

Etapa a treia a Ligii a 2-a la fotbal programează luni, 14 septembrie, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), pe stadionul „Dan Păltinișanu” din Timișoara, meciul dintre formaţia locală ASU Politehnica şi FC Farul Constanţa. După startul foarte bun de campionat, cu două victorii din tot atâtea posibile, 2-1 cu Petrolul Ploieşti, în deplasare, şi 1-0 cu Aerostar Bacău, pe teren propriu, jucătorii pregătiţi de Ianis Zicu se gândesc la al treilea succes consecutiv.

„Sunt foarte fericit că am putut să ajut echipa cu golul marcat la Ploiești. M-am pregătit și cu Viitorul câteva săptămâni, însă, înainte să vin la Farul, am stat o săptămână și jumătate. Am făcut singur doar niște alergări, ceea ce nu mi-a prins chiar așa bine. A fost și lipsa de meciuri, dar ușor, ușor, sper să-mi intru în ritm. Sperăm să mergem la Timișoara să câștigăm, eu asta îmi doresc, să ne întoarcem fericiți și să sărbătorim a doua zi cu suporterii”, a declarat mijlocașul Cosmin Bîrnoi, autorul golulului victoriei echipei constănţene de la Ploieşti.

„O deplasare frumoasă, din punctul meu de vedere. Mă bucur foarte mult că se joacă pe “Dan Păltinișanu”. Este un teren bun, care oferă spații ambelor echipe să poată să dezvolte un fotbal frumos. Cred că și ei sunt bucuroși că joacă acolo și nu pe acel teren mic, care nu poate ajuta fotbalul-spectacol. Nu mă gândesc sub nicio formă la ce a fost în trecut și câți ani au trecut de când Constanța nu a câștigat acolo. Pregătim meciul, și întotdeauna o să fie așa, cu gândul de a câștiga și de a rămâne în fruntea clasamentului”, a spus şi antrenorul principal al Farului, Ianis Zicu.