FC Farul se îndreaptă către liga a treia

11:47:34 / 19 Aprilie 2014

sa se desfiinteze ,ce importanta are daca se desfiinteaza ? asa scapa de datorii si sa se faca alta echipa in Constanta noi nu trebuie sa ne luptam ca altii pt palmaresul echipei, la desfiintare sau la o eventuala fuzionare pt ca in aproape 100 de ani Faru sa zbatut in mediocritate in liga 1 ,nu are niciun fel de palmares ... o echipa noua are fi cel mai indicat sau o fuzionare cu Viitoru ...suporteri la stadion nu vor fi decat daca sunt rezultate pt ca asa a fost intotdeauna la Constanta suporteri de rezultat ,niciodata galeriie...tin minte ca si in finala cupei cand am fost in cotroceni ,desi eram mai multi decat dinamo ai nostrii mancau seminte ....