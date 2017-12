FC Farul se întăreşte pentru retur

DOI JUCĂTORI ÎN PROBE. După ce a pierdut mai mulţi jucători în pauza competiţională din iarnă, FC Farul încearcă să-şi refacă lotul pentru returul Ligii a II-a. Drept urmare, miercuri seară au ajuns în cantonamentul de la Predeal încă doi jucători, care vor susţine probe la echipa pregătită de Gică Butoiu. În vârstă de 20 de ani, Tiberiu Păduraru a fost recomandat de atacantul Ştefan Ciobanu, alături de care a evoluat în urmă cu doi ani la CSM Ploieşti. Liber de contract, mijlocaşul central a evoluat ultima oară la CS Mioveni, de care s-a despărţit în această iarnă. Tot liber de contract a venit şi Radu Sascău, un jucător în vârstă de 25 de ani, care poate evolua pe banda stângă, iar ultima oară a fost legitimat la FC Panciu, echipă din Liga a III-a. Cei doi au efectuat ieri dimineaţă primul antrenament sub conducerea lui Butoiu, făcând faţă cu brio la alergările pe pantele de la Predeal. „M-au surprins, pentru că s-au descurcat foarte bine la antrenament, în special Păduraru, care venea după o perioadă de pauză. Din câte am înţeles, s-a pregătit la începutul anului cu CS Mioveni, dar în ultima săptămâna a fost forţat să absenteze de la antrenamente din cauza unei tendinite. Avem referinţe foarte bune despre el şi m-a impresionat felul în care s-a prezentat din punct de vedere fizic. În privinţa lui Sascău, ştiu doar că este un jucător de picior stâng şi că vine din Liga a III-a”, a declarat Butoiu. Lotul constănţenilor s-ar putea întări în zilele următoare şi cu un fundaş stânga care a evoluat în Liga I, pentru Astra Ploieşti, Valentin Sandu, în vârstă de 28 de ani, aflat în tratatative avansate pentru un împrumut până în vară cu gruparea de pe litoral.

REVINE VAJOU? După ce s-a pregătit în această iarnă cu Dinamo II şi cu Poli ACSMU Iaşi, Nicolas Vajou are şanse mari să evolueze în retur tot pentru FC Farul. Francezul nu a fost luat de ieşeni în cantonamentul din Turcia, după ce conducerea grupării de pe litoral a ameninţat că va face plângere la federaţie, întrucât fundaşul central în vârstă de 24 de ani este sub contract cu clubul constănţean. Drept urmare, Vajou a revenit la Bucureşti şi nu exclude varianta de a se prezenta azi la antrenamentele conduse de Butoiu. „Trebuie să discut cu cei din conducerea Farului, pentru că nu am prea multe variante. Nu sunt jucător liber de contract, dar sper să obţin o hârtie din partea clubului pentru a mă putea pregăti cu alte echipe. Există şi varianta de a mă întoarce la Constanţa, dar vreau să mi se asigure cazare şi să mi se plătească salariul la zi, pentru că nu am primit banii pentru lunile noiembrie şi decembrie. În plus, vreau să ne luptăm pentru performanţă şi să ajung să joc în prima ligă”, a explicat Vajou. Un alt jucător plecat fără aprobarea clubului în această iarnă, atacantul Bogdan Rusu, s-ar putea reîntoarce la Farul, după ce nu a fost oprit de antrenorul Tibor Selymes în lotul deplasat de Astra Ploieşti în stagiul de pregătire din Turcia.