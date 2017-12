FC Farul se pregătește pentru reorganizare

06:27:15 / 19 Ianuarie 2015

Farul

Farul nostrum de 3-4 ani reuseste sa nu retrogradeze din cause extrafotbalistice. Probabil asa va fi si in acest an. Se vrea reorganizare,promisa in fiecare pauza competitionala. Nu inteleg de ce este nevoie ca acest Brasoveanu,aflat daca nu ma insel certat cu legea, cand avem inca in putere fosti fotbalisti symbol ai Farului. Nici macar consilieri nu pot fi numiti,sa-si dea cu parerea? Turcu,Balosu,Stefanescu,Constantinescu,Stoica ca sa nu mai pomenesc de Antonescu chiar nu pot fi de folos? Oameni care au luptat ani de zile pt echipa,care au fost respectati si azi salutati cu respect deosebit de suporterii in varsta pot fi de folos,macar in timpul liber,penibilului Farul de astazi