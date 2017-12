FC Farul se pregăteşte pentru play-out

06:37:47 / 17 Aprilie 2014

Farul sa stea linistita

De cand a inceput campionatul ziarul a luat de baza in ordine:promovarea in prima liga,apoi accederea in play-off,mai apoi un numar mai mare de puncte pentru clasamentulm play-out iar in final sa lupte doar pentru evitarea retrogradarii!!! Parerea mea este ca Farul va ocupa ultimul loc(pe merit) dar totusi nu va retrograda! Unele masuri organizatorice FRF ii va salva. STAI LINISTIT FARULE!