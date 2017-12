FC Farul se pregăteşte pentru retur

SCHIMBĂRI MAJORE ÎN DEFENSIVĂ. După ce i-a pierdut în această iarnă pe Diogo da Silva şi Paul Papp, iar Ion Barbu a fost trimis la echipa a doua, FC Farul şi-a refăcut centrul defensivei, aducând trei jucători tineri, fiecare în vârstă de 23 de ani, Dan Ignat (Drobeta Tr. Severin), Emil Ninu (Steaua Bucureşti) şi Ionuţ Larie (Delta Tulcea). Dacă Larie a fost readus după un împrumut la Tulcea, ceilalţi doi vor debuta în retur pentru formaţia de pe litoral. „Am semnat un contract pe trei ani şi jumătate şi m-am acomodat repede, pentru că m-au ajutat mult şi coechipierii. Mă bucur că am ajuns la Farul, o echipă cu nume în fotbalul românesc, şi sper ca în vară să promovăm în Liga I. Avem prima şansă, deoarece valoarea lotului este peste cea a contracandidatelor, având în componenţă mulţi jucători care au evoluat în prima ligă. Cred că principalele contracandidate sunt Sportul Studenţesc, Victoria Brăneşti şi Săgeata Stejaru. La Tr. Severin am jucat fundaş central stânga şi mijlocaş la închidere, dar într-un amical din Antalya am evoluat fundaş dreapta, ceea ce a fost o premieră pentru mine. Oricum, joc unde consideră antrenorul că are nevoie de mine”, a spus Ignat. Acesta a dezvăluit că ar putea fi urmat la Constanţa de un fost coechipier de la Drobeta Tr. Severin, mijlocaşul Eduard Stoica: “Din câte ştiu, sunt discuţii cu Edi Stoica şi sper să vină şi el la Constanţa. A mai existat şi varianta sosirii lui Moutinho, dar am înţeles că aceasta a căzut”. „Am stat doar două zile alături de coechipierii mei în cantonamentul din Antalya, dar i-am cunoscut pe toţi băieţii şi cred că este o trupă minunată. Pentru mine este un pas înainte dacă vom reuşi să promovăm. În acest caz, voi rămâne să joc cel puţin încă un sezon la Constanţa, pentru că aceasta a fost una dintre condiţiile puse de Vicenţiu Iorgulescu la împrumutul meu. Şi cred că vom promova, întrucât Farul este mult peste celelalte echipe”, a declarat Ninu.

ANTRENAMENT FĂRĂ “MOURINHO”. Constănţenii au efectuat ieri un singur antrenament, desfăşurat pe terenul sintetic din cadrul bazei sportive a grupării de pe litoral. De la şedinţa de pregătire a absentat antrenorul Ştefan Stoica, prezent la reuniunea profesională de la Casa Fotbalului de la Bucureşti a antrenorilor principali. Au mai lipsit Cristian Pantelie şi Ionuţ Călin, care nu au putut ajunge la Constanţa din cauza vremii nefavorabile, drumul dinspre Tulcea fiind înzăpezit. Alţi trei jucători, Bogdan Andone şi Radu Sardescu, împreună cu antrenorul cu portarii, Gheorghe Covaciu, au fost la un pas să rateze antrenamentul, din cauza unui accident petrecut pe autostradă. „Am întârziat pentru că am dus la spital trei răniţi într-un grav accident petrecut pe autostradă, în apropiere de Cernavodă”, a explicat Ninu. Altfel, de joi ar putea reveni la antrenamentele Farului şi Marius Ene, care s-a aflat în cantonament cu Astra Ploieşti în ultimele zece zile. Antrenorul Nicolo Napoli pare însă decis să renunţe la serviciile atacantului în vârstă de 27 ani, aflat sub contract cu gruparea de pe litoral.