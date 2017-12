FC Farul se reîntîlneşte cu suporterii

Ieşită din zona fierbinte a clasamentului Seriei I a Ligii a II-a, pentru FC Farul urmează două partide pe teren propriu care i-ar putea aduce revenirea în lupta pentru promovare. Constănţenii pleacă din postura de favoriţi atît în disputa cu FCM Bacău, programată duminică, de la ora 11.00, în etapa a 11-a, cît şi în restanţa din etapa a 9-a, cu Cetate Suceava, care va avea loc miercuri, de la ora 14.00. În actualul sezon însă, FC Farul a avut probleme pe teren propriu, trecîndu-şi în cont o singură victorie în cele patru jocuri disputate. Partida de duminică va prilejui însă o reîntîlnire cu suporterii pe Stadionul “Farul”, după trei etape în care echipa de pe litoral a trebuit să suporte sancţiunile Comisiei de Disciplină. Mai exact, după meciul de debut pe teren propriu din acest sezon, 1-4 cu Concordia Chiajna, elevii lui Şumudică au evoluat la Stejaru, 0-0 cu Petrolul Ploieşti, sau cu porţile închise, 1-0 cu Sportul Studenţesc şi 0-1 cu Săgeata Stejaru. “De cînd am venit la Farul, nu am apucat să joc la Constanţa cu spectatori, aşa că abia aştept meciul cu FCM Bacău. Sper să fie mult public în tribune pentru că fotbalul fără spectatori nu este frumos. Am avut ceva probleme pînă acum pe teren propriu, dar cu mai multă atenţie în apărare şi cu concentrare în atac ar trebui să cîştigăm. Cu Săgeata, ne-am creat o grămadă de ocazii, iar adversarii au avut una singură, din care au dat gol. Valoarea noastră este peste cea a băcăuanilor, sîntem mai buni şi avem nevoie de puncte. Dacă reuşim să legăm trei victorii consecutive, urcăm mult în clasament”, a explicat fundaşul Paul Papp. “Sper să vină cît mai mulţi suporteri, care să ne încurajeze şi să ne împingă de la spate către victorie. Avem nevoie de ei, mai ales că vom avea un meci dificil cu FCM Bacău. Pînă acum am jucat mai bine în deplasare, poate şi pentru că adversarii au ieşit la joc. Pe teren propriu, noi atacăm, ei se apără supraaglomerat, ceea ce ne face misiunea mai grea”, a adăugat căpitanul Farului, Alexandru Măţel.

Constănţenii vor intra abia mîine în cantonament, Şumudică avînd doar două probleme de efectiv, Adrian Vlas şi Dejan Rusmir. Portarul constănţean suferă de spondiloză cervicală şi urmează un tratament de recuperare, achitat din propriul buzunar, pînă săptămîna viitoare, cînd speră să revină la antrenamente. Pentru moment, Vlas efectuează doar alergări uşoare, astfel că Radu Sardescu va fi titular duminică, pe banca de rezerve urmînd să ia loc Florin Dobre. În schimb, Rusmir are în continuare probleme cu viza medicală, rămînînd pentru a treia oară consecutiv în afara lotului.

De partea cealaltă, aflaţi într-o situaţie dificilă în clasament, băcăuanii vin la Constanţa cu speranţa că vor smulge măcar un rezultat de egalitate. “Echipa din Constanţa emite pretenţii îndreptăţite la promovare, dar noi vom încerca să nu ne întoarcem cu mîna goală din această deplasare. Este foarte important să obţinem un rezultat pozitiv”, a declarat antrenorul Gheorghe Poenaru.

După antrenamentul de aseară, Cristocea şi compania au încasat prima pentru victoria obţinută duminică, în fieful celor de la Dinamo II, 2-0 în etapa a 10-a a Ligii a II-a. Astfel, fiecare titular a încasat cîte 1.000 de lei, iar un succes duminică, în meciul cu FCM Bacău, va fi recompensat cu cîte 1.200 de lei.