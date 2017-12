FC Farul se reunește la 26 ianuarie

15:11:27 / 22 Ianuarie 2015

faru

Cu acel antrenor de 2 lei Sandulescu Catalin pe care Faru ii plateste de pomana o sa se duca dracu clubu copiii care vor sa faca performanta nu au loc in echipa acolo sa format o gasca dupa asemanarea si nesimtirea acelui antrenor , pacat de cativa copiii care sunt buni dar nu are cine sa-i slefuiasca are cativa tigani care fara ei nu se face echipa . asta e sandulescu catalin antrenorul de 2 lei care nici numele nu merita sa il scrii cu majuscule