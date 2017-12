FC Farul se reuneşte luni

18:26:47 / 10 Ianuarie 2014

Callatis Mangalia

In Jud Constanta nimic nu merge pe plan fotbalistic,FC Callatis Mangalia echipa de liga a-III-a in tur a jucat de placere, ca bani nu au luat nici pentru o ciocolata!! Aceleasi probleme, primaria Mangalia nu lupta pentru echipa, o lasa in grija ,, sponsorilor".Multi juatori merg pentru ca au inceput din clasele primare sportul si au dorit sa realizeze ceva, dar ....