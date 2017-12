FC Farul, serie neagră fără sfîrşit

Echipa pregătită de Ion Marin a făcut încă un pas către retrogradare, bifînd sîmbătă a zecea partidă consecutivă fără victorie din acest campionat. Constănţenii au încheiat la egalitate, 1-1, cu Pandurii Tg. Jiu, pe teren propriu, în etapa a 15-a a Ligii I şi au ajuns la un dezastruos -11 în clasamentul “adevărului”. În mare criză de puncte, formaţia de pe litoral a început ofensiv meciul, iar “Săpăligă” a aruncat în teren doi atacanţi, Chico şi Gosic, în speranţa că va sparge rapid “autobaza” lui Cîrţu. Chiar dacă oaspeţii nu au mişcat în prima repriză, preferînd să se apere supraaglomerat, ocaziile la poarta lui Stanca au fost rare. Cea mai mare oportunitate de a marca i-a aparţinut lui Băcilă, în min. 36, Stanca respingînd de sub transversală şutul mijlocaşului constănţean. Mitanul secund a debutat cu ocazia lui Iordache, care a prefaţat deschiderea scorului. În min. 54, după o serie de gafe ale defensivei gazdelor, Ghindeanu a rămas singur în colţul careului de 6 m şi l-a învins pe portarul Farului cu un şut plasat la colţul lung. Disperaţi, constănţenii s-au aruncat în atac şi au reuşit să egaleze, Chico reluînd cu capul, în min. 65, centrarea trimisă de Voiculeţ. Acelaşi Chico şi-a trecut în cont o mare ocazie, în min. 76, fiind blocat in extremis de Stanca. Portarul gorjean a atins mingea, dar şi piciorul atacantului portughez, motiv pentru care constănţenii au cerut cu vehemenţă o lovitură de pedeapsă. Finalul a aparţinut în totalitate gazdelor, dar singura ocazie a venit în minutele de prelungire, cînd Stanca a blocat în doi timpi şutul lui Băcilă. Fluierul final a consemnat al patrulea egal consecutiv pentru Farul pe teren propriu, iar seria neagră pare fără sfîrşit.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Farmache, Pătraşcu, Rastovac, Maxim - Cruceru (64 Fatai) - Băcilă, Voiculeţ, Mendy (84 M. Nae) - Gosic (64 L. Pîrvu), Chico; Pandurii (antrenor Sorin Cîrţu): Stanca - Popete, Ad. Rusu, Chibulcutean, Cardoso - Ghindeanu (68 Nalaţi), Fl. Stîngă, Vancea (75 Simion), Orac (57 Murgan) - Al. Piţurcă, I. Iordache. Marcatori: Chico 65 / Ghindeanu 54. Cartonaşe galbene: Chico / Stîngă, Ad. Rusu. Au arbitrat: Sorin Corpodean (Alba Iulia) - Gero Szabo (Cluj) şi Iulian Szekely (Cluj). Spectatori: 300.

Daniel Florea a venit la meci fără tricou

La finalul partidei, antrenorul Ion Marin a acuzat arbitrajul centralului Sorin Corpodean. “Consider că portarul Stanca a fost cel mai bun de pe teren şi aportul lui a adus un punct celor din Tg. Jiu. Am fost sunat însă şi mi s-a spus că fost penalty la faza lui Chico. Nu este prima dată cînd Farul este ciupită de arbitri. Una peste alta nu ne rămîne decît să credem în şansa noastră, să căutăm să adunăm puncte şi să evităm retrogradarea”, a spus “Săpăligă”, care a dezvăluit şi un moment comic petrecut în timpul partidei: “Cu 12 minute înainte de final, am vrut să fac o înlocuire şi să-l bag pe Daniel Florea. Din păcate, în momentul cînd s-a dezechipat mi-a comunicat că nu are tricoul de joc la el”. De partea cealaltă, Sorin Cîrţu a considerat rezultatul echitabil: “Pînă la urma este un punct pe care l-am cîştigat şi care se adaugă la zestrea pe care o avem. Meciul nu cred că a fost spectaculos, pentru că s-a disputat între două echipe care nu pot risca foarte mult. Noi avem şi o scuză, ţinînd cont că am fost obosiţi după meciul de Cupă”.