FC Farul şi-a fixat ţinta pentru retur

În ciuda unei campanii de achiziţii îndrăzneţe realizate în vară, FC Farul Constanţa a avut un tur de campionat slab, încheiat pe ultimul loc în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal. Fără să-i critice dur pe jucători, patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu, a mărturisit că se aştepta la mult mai mult şi a făcut o scurtă analiză a prestaţiei echipei în prima parte a sezonului. „A fost un tur de campionat sută la sută sub aşteptări. Noi am încercat să construim o echipă încă din vară, când am adus mai mulţi jucători cu nume şi speram la mult mai mult. Artimon a venit după începerea campionatului, iar în prima parte a campionatului şi-a propus să formeze o echipă competitivă. Una dintre probleme a fost pregătirea fizică, pentru că am discutat cu Artimon şi, după analiza testelor susţinute săptămâna trecută, este clar că jucătorii sunt sub media normală la acest capitol. Din punctul meu de vedere, pregătirea fizică este cheia jocului echipei, iar acest lucru se vede la Steaua. Am avut şi ghinion, pentru că au fost meciuri în care am jucat bine, ca cel de la Brăila, dar am pierdut. În plus, ne-a dezavantajat şi programul, având foarte multe meciuri pe teren străin, plus deplasarea din Cupa României, la Braşov, ceea ce a adus şi mai multă oboseală”, a explicat Nedelcu. Patronul constănţenilor se va întâlni astăzi cu portarul George Curcă şi atacantul Marius Matei, cărora le va face oferte pentru a rămâne la Constanţa. „Urmează să negociem, pentru că celor doi le expiră contractele în această iarnă, iar dacă ne înţelegem, Curcă şi Matei vor continua. Oferta nu va fi mai mică decât precedenta, dar nici mai mare, pentru că suntem pe ultimul loc. Mi s-ar părea corect şi cinstit ca ambii să rămână, pentru că au participat şi ei la ceea ce s-a întâmplat în tur. În privinţa achiziţiilor, vrem să aducem cinci jucători şi suntem deja în negocieri. În plus, vom aduce şi doi jucători sub 21 de ani, probabil sub formă de împrumut”, a spus Nedelcu.

OBIECTIV PENTRU RETUR. Chiar dacă se află pe ultimul loc, constănţenii au trasat un obiectiv mai mult decât îndrăzneţ pentru retur: să câştige fiecare meci. „Obiectivul pentru retur va fi să câştigăm fiecare meci. Ne dorim acest lucru, dar trebuie să şi putem. În orice caz, avem nevoie de un retur mult mai bun decât prima parte a campionatului”, a declarat Nedelcu. Pentru a încerca să-şi atingă ţinta, formaţia de pe litoral şi-a fixat un program clar de pregătire în această iarnă, care cuprinde şi un cantonament în străinătate, în Antalya, fiind printre puţinele cluburi din liga secundă care-şi permit acest lucru. „La Farul, în acest moment, nu sunt probleme financiare. Sigur, nu ne scăldăm în bani, dar nu este o situaţia gravă, ca la alte echipe. Până de Sărbători, vom achita jucătorilor încă un salariu”, a adăugat Nedelcu.