FC Farul şi-a luat „adio“ de la play-off

Derby-ul echipelor de tradiţie din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa şi Rapid Bucureşti, disputat sâmbătă, pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 21-a, s-a încheiat prost pentru gruparea de pe litoral, care a pierdut clar, scor 0-2 (D. Niculae 20, Fl. Călin 61), şi nu mai are şanse de a mai prinde un loc în play-off. Constănţenii au avut o evoluţie modestă şi nu au reuşit să-şi creeze nici măcar o ocazie importantă la poarta oaspeţilor. În schimb, giuleştenii au presat încă din start şi au deschis scorul în min. 20, prin Daniel Niculae, care a şutat din careu, iar Puia a scăpat mingea printre mâini. Până la pauză, Rapid a ratat două ocazii mari de a se distanţa pe tabela de marcaj, goalkeeper-ul constănţenilor blocând şuturile lui E. Dică şi Ciolacu. În primul minut al reprizei secunde, Silvăşan a văzut al doilea cartonaş galben pentru o intrare tare şi a fost eliminat. În inferioritate numerică, FC Farul nu a rezistat şi a mai încasat un gol, Fl. Călin stabilind scorul final, în min. 61, cu un şut de la marginea careului lângă bară. Până la final, au mai ieşit în evidenţă cele două galerii, care au oferit un spectacol la nivelul primei ligi.

„Era un meci important pentru noi, un meci al ambiţiilor şi orgoliilor, care s-a jucat ani buni pe prima scenă. Am vrut să ne readucem aminte de acele momente, să reînviem suflul Farului, dar sunt alţi jucători şi, totuşi, suntem în liga secundă. Băieţii au fost depăşiţi de miză, deşi aveau doar de câştigat dintr-un astfel de meci. După acest joc, nu mai sunt şanse pentru play-off şi trebuie să începem pregătirea pentru play-out”, a declarat antrenorul secund al Farului, Gică Mina. „Mă bucur enorm pentru victorie, pentru că aşteptam o tresărire de orgoliu din partea băieţilor. Au arătat că sunt profesionişti şi că sunt implicaţi sută la sută. Au interpretat excelent jocul şi am reuşit să ne surprindem adversarii, mai ales că am schimbat sistemul tactic şi am jucat 3-4-3”, a explicat tehnicianul giuleştenilor, Viorel Moldovan, care are şanse mari să devină, începând de azi, noul patron al Rapidului.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ştefan Nanu): Puia - Băjan, Ad. Ghinea, Bumbac (45+2 I. Florea), Barna - Scărlătescu (33 Niţescu), Buzea, V. Apostol, Lădaru (46 Coteanu) - Cr. Cristea, Silvăşan; Rapid (antrenor Viorel Moldovan): Drăghia - I. Voicu (72 Al. Coman), Tînc, Al. Iacob, M. Stoica - Fl. Călin, Săndulescu (77 Selagea), C. Păun, Em. Dică - Ciolacu, D. Niculae (82 Lukanovic). Cartonaşe galbene: Ghinea, V. Apostol, Coteanu, Silvăşan 2, Buzea / Voicu. Cartonaş roşu: Silvăşan (min. 47). Au arbitrat: Adrian Illyes (Ploieşti) - Florin Păunescu (Rm. Vîlcea) şi Florin Neacşu (Cîmpulung Muscel).

Celelalte rezultate ale etapei - sâmbătă: CF Brăila - Rapid CFR Suceava 0-0; ASC Bacău - FCM Dunărea Galaţi 2-1; Unirea Tărlungeni - ACS Berceni 1-0; Unirea Slobozia - Gloria Buzău 1-0. CSMS Iaşi şi FC Clinceni stau.

Clasament: 1. Rapid Bucureşti 38p (golaveraj: 29-16), 2. CSMS Iaşi 37p (33-15), 3. Unirea Slobozia 35p (25-20), 4. FC Clinceni 27p (29-20), 5. ACS Berceni 27p (24-18), 6. SC Bacău 24p (24-22), 7. Unirea Tărlungeni 20p (11-15), 8. Gloria Buzău 19p (20-19), 9. FC FARUL CONSTANŢA 18p (12-28), 10. CF Brăila 16p (21-31), 11. Rapid CFR Suceava 16p (17-29), 12. Dunărea Galaţi 11p (19-31).