FC Farul şi-a luat adio de la promovare

FC Farul Constanţa a încheiat în genunchi turul actualului campionat al Ligii a II-a la fotbal, înregistrând sâmbătă primul eşec pe teren propriu din acest sezon, 0-1 în faţa celor de la CSMS Iaşi, în etapa a 15-a. Obligaţi să câştige pentru a rămâne în cărţile promovării, constănţenii au dominat cu autoritate jocul, dar au ratat incredibil prin Pătulea, scăpat de patru ori singur ci portarul. Cea mai mare ocazie a gazdelor a fost irosită de atacantul venit din ligile inferioare engleze în min. 70, când şutul său a ţintit bara din stânga lui Popa. În schimb, oaspeţii au lovit o singură dată, pe contraatac, când Herghelegiu a finalizat simplu, cu un şut pe lângă Toma. Jocul, dar mai ales rezultatul, i-au determinat pe puţinii spectatori să ceară demisia lui Marian Pană şi plecarea patronului Giani Nedelcu. Deranjat de scandări, antrenorul Farului a răspuns cu aplauze ironice şi le-a răspuns dur fanilor la conferinţa de presă.

„Nu am fost agreat din prima etapă, când am fost înjurat. Nu mă intimidează şapte inşi din tribună care au alte interese. Ar trebui să-şi încurajeze favoriţii. Altul în locul meu ar fi făcut doar cinci puncte. Când am venit din Liga 1 ca să antrenez Farul nu mi-a făcut nimeni statuie. Dacă nu le convine suporterilor, să nu mai vină la meci. Din păcate, nu ne mai putem agăţa de perspectiva promovării”, a replicat Pană, care a anunţat că nu se gândeşte la demisia. Jucătorii constănţeni au primit liber până mâine, când va avea loc şi o şedinţă de analiză a evoluţiei din tur. De remarcat că partida de sâmbătă a început cu cinci minute întârziere, arbitrul Marcel Bîrsan observând că pe banca de rezerve a Farului sunt mai multe persoane decât permite regulamentul. Surprizător, cel exilat în tribună a fost secundul Ion Barbu, jucător emblemă pentru formaţia de pe litoral în ultimul deceniu, al cărui nume a fost scandat de spectatori.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marian Pană): M. Toma - I. Călin, L. Dobre, V. Sandu, Sascău - Ivanovici, Buzea (46 Gh. Badea), R. Stăncioiu (79 F. Voicu), R. Neagoe - Pătulea, Al. Paraschiv (68 Niţescu); CSMS Iaşi (antrenor Ionuţ Popa): C. Popa - Ciucur (84 Pavăl), Mitrea, Tincu, Vladu - V. Ghindaru (89 Nalaţi), Straton - Boieştean, Cl. Tudor, Herghelegiu - Onofraş (70 Ghiceanu). Marcator: Herghelegiu 17. Spectatori: 100. Cartonaşe galbene: L. Dobre, V. Sandu, R. Neagoe, Paraschiv / C. Popa, Ghindaru, Vladu, Cl. Tudor, Nalaţi. Au arbitrat: Marcel Bîrsan - Bogdan Velicu şi Delia Gomoescu (toţi din Bucureşti).