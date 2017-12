FC Farul şi-a luat un francez

După ce a scăpat în această vară de toţi stranierii cu salarii foarte mari, FC Farul a abordat primele trei etape din actualul sezon al Ligii a II-a fără vreun jucător străin în lot. Situaţia se va schimba însă sâmbătă, la meciul de pe teren propriu cu CS Otopeni, când la gruparea de pe litoral ar putea debuta francezul Nicolas Vajou. Fundaşul central în vârstă de 24 de ani, care a trecut şi pe la juniorii de la Auxerre, a semnat ieri dimineaţă un contract pe doi ani cu clubul constănţean, fiind achiziţionat liber de contract. În sezonul trecut, Vajou a evoluat în liga secundă, pentru FCM Bacău, iar în această vară a fost în pregătiri cu Astra Ploieşti şi Gloria Bistriţa. “Este un fundaş central puternic, cu un joc bun de cap, care ne poate ajuta şi reprezintă o soluţie în plus pentru centrul defensivei”, a spus preşedintele constănţenilor, Relu Damian. Francezul a venit în România în urmă cu un an, la recomandarea unui prieten, semnând cu FCM Bacău primul său contract ca jucător profesionist. “După ce am terminat junioratul, am fost foarte aproape să semnez cu echipa de liga secundă din Franţa, Stade de Reims, dar am suferit o fractură la glezna piciorului stâng şi înţelegerea a căzut. Am făcut recuperarea, dar am rămas fără impresar şi am jucat apoi la amatori. Anul trecut, un prieten din România m-a sunat şi mi-a spus să vin la Bacău, unde puteam să joc şi să mă vadă echipe din Liga I. În vară, am fost aproape să semnez cu Astra, dar au intervenit unele probleme. Am ales să vin la Farul, pentru că mi-am dorit să ajung într-un oraş mare, iar despre Constanţa am auzit multe lucruri bune. În plus, îl cunosc pe preşedintele clubului, Relu Damian, pe câţiva jucători de calitate, care mi-au fost colegi la Bacău, Cîmpeanu, Munteanu, L. Ştefan sau Boboc, şi cred că este un proiect bun”, a explicat Vajou. Fundaşul s-a antrenat deja sub comanda lui Ioan Sdrobiş, dar a mărturisit că nu este pregătit pentru a face faţă unui meci întreg. “Nu am făcut cantonament în această vară, aşa cum ar fi fost normal. Am jucat în câteva amicale, am făcut ceva antrenament, dar consider că sunt pregătit la doar 60 la sută din capacitate”, a adăugat francezul.