FC Farul şi-a oficializat transferurile

După un tur de campionat oscilant, FC Farul Constanţa vrea să dea lovitura în partea a doua din actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal şi să forţeze o promovare spectaculoasă în prima ligă. Constănţenii au realizat în această iarnă cea mai importantă campanie de transferuri din Seria 1, aducând la Constanţa nume importante din fotbalul intern. Astfel, patronul constănţenilor, Giani Nedelcu, împreună cu delegatul grupării de pe litoral, Cosmin Şişcu, au fost prezenţi, ieri, la sediul FRF pentru a oficializa transferurile lui George Curcă, Sorin Paraschiv, Vali Badea, Enes Sipovici, Cristian Pană, Andrei Neagoe, Dino Eze, Cosmin Miron şi Bogdan Cernat.

„Cred că am făcut o campanie bună, dar ne vom edifica pe parcursul returului. Aşteptăm cu nerăbdare primul examen oficial, cu Bacăul, pe teren propriu, în prima etapă”, a spus patronul Farului. Pe ultima sută de metri, oficialii constănţeni încearcă să perfecteze şi transferul lui Yossouf Kone, un mijlocaş din Coasta de Fildeş în vârstă de 28 de ani de la echipa secundă a Fiorentinei. „Am finalizat toate negocierile, am trimis contractul prin mail în Italia, am cerut cartea verde şi sperăm ca totul să se rezolve cât mai repede”, a explicat Nedelcu. Noua echipa a Farului va susţine un prim test important sâmbătă, de la ora 12.00, când va disputa un meci amical în compania celor de la Steaua Bucureşti, pe terenul Centrului de Fotbal de la Mogoşoaia.