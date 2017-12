FC Farul şi-a refăcut apărarea

Prestaţia slabă a apărării din partida de debut a Ligii a II-a l-a determinat pe antrenorul Ionel Sdrobiş să facă mai multe modificări în formula de start pentru meciul cu FC Botoşani, disputat sâmbătă, pe teren propriu. “Părintele” a apelat la trei jucători cu mare experienţă, legaţi sufleteşte de echipa de la malul mării, Ion Barbu (33 de ani), Cosmin Paşcovici (32 de ani) şi Liviu Ştefan (31 de ani), în timp ce pe banda dreaptă a surprins prin titularizarea puştiului în vârstă de 19 ani, Cornel Niţescu, crescut la Centrul de copii şi juniori al grupării constănţene. Mutările şi-au dovedit eficienţa, oaspeţii creându-şi puţine ocazii de a marca la poarta lui Daniel Zdrâncă. În plus, unica reuşită a moldovenilor a venit în urma unui şut senzaţional expediat de Ionuţ Matei de la 25 de metri. “Suntem câţiva jucători cu experienţă, care trebuie să-i strângem alături de noi pe cei mai tineri. Nu cred că ne va fi greu să facem faţă în liga secundă, chiar dacă lotul a fost alcătuit în grabă. Am început să ne cunoaştem între noi, să ne dăm seama de stilul fiecăruia, iar în această săptămână sper să ne reglăm şi tactic. Există ceva probleme la capitolul fizic, dar cred că la următorul meci de pe teren propriu, cu CS Otopeni, ne vom prezenta la un nivel bun. Oricum, cred că ne putem îndeplini fără probleme obiectivul pentru acest sezon, clasarea în prima jumătate a clasamentului Seriei I”, a explicat Liviu Ştefan. “Punctul obţinut sâmbătă ne dă încredere pentru viitor şi putem spera la mai mult. Cred că ne-am descurcat destul de bine în apărare, unde am îmbinat experienţa cu tinereţea. Cu Paşcovici am jucat împreună ani de zile, cu Liviu Ştefan mă înţeleg bine, iar Niţescu m-a impresionat, chiar dacă este foarte tânăr. Vom vedea dacă ne vom descurca la fel şi sâmbătă, în deplasarea de la Ceahlăul Piatra Neamţ. Important este să nu primim gol, deşi ne va fi foarte greu”, a adăugat Ion Barbu.

A PLECAT MARIAN POSTEUCĂ. Formaţia de pe litoral s-a despărţit ieri de Marian Posteucă, fundaşul central în vârstă de 27 de ani luând decizia de a-şi rezilia contractul cu FC Farul după doar două săptămâni. Titular pe banda dreaptă a apărării în prima partidă din actualul sezon, Marian Posteucă nu a avut o prestaţie foarte bună, motiv pentru care a fost lăsat în tribună la meciul cu FC Botoşani. “Am discutat cu oficialii clubului şi i-am rugat să mă lase să plec. Nu avea rost să rămân la Farul, dacă nu am loc pe postul meu obişnuit, de fundaş central. Am reziliat contractul de comun acord şi voi merge la CSM Râmnicu Vâlcea, unde sunt mulţi dintre foştii mei colegi de la CS Snagov”, a explicat Marian Posteucă.