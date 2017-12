FC Farul şi-a stabilit programul de pregătire

DOUĂ CANTONAMENTE. Pe lângă banca tehnică, FC Farul a reuşit să rezolve marţi şi problema conducerii administrative, Vicenţiu Iorgulescu fiind numit manager general al grupării de pe litoral. Fost director sportiv la FC Naţional, Iorgulescu a reuşit, împreună cu fratele său, fostul internaţional Gino Iorgulescu, să ducă formaţia bancară în cupele europene. “Am ales să vin la Constanţa pentru că mă leagă multe atât de oraş, cât şi de această echipă. Nu trăiesc din fotbal, aşa că nu s-a pus problema financiară, ci mi-am dorit să-mi ajut prietenii şi să pun umărul la revenirea echipei în prima ligă. Am avut performanţe la FC Naţional, şi, chiar dacă nu pot spune că le ştiu pe toate, am experienţa necesară pentru a înplini funcţia de manager general. Cunosc bine situaţia de la club, mai ales că am fost aproape de echipă în ultimul an. De altfel, m-am ocupat de cantonamentul efectuat în vară în Italia. Pe 4 ianuarie voi sosi la Constanţa şi vom începe treaba”, a spus Vicenţiu Iorgulescu. Managerul general al constănţenilor s-a ocupat deja de programul echipei în această vară, stabilind, la cererea antrenorului Ştefan Stoica, atât locaţia celor două cantonamente, cât şi programul de jocuri amicale. Astfel, după ce se vor reuni pe 11 ianuarie la Constanţa, elevii lui “Mourinho” vor pleca pe 17 ianuarie într-un stagiu de pregătire de o săptămână la Poiana Braşov, unde se vor caza la hotelul din cadrul Complexului Olimpic. După încă o săptămână pe litoral, constănţenii se vor muta în Turcia, pentru al doilea cantonament al iernii, unde vor rămâne timp de zece zile. În această perioadă vor susţine mai multe jocuri amicale, fiind deja stabilite câteva partide, cu Gyeongnam (Coreea de Sud) pe 31 ianuarie, cu FK Mogren (Muntenegru) pe 2 februarie, cu ZORK Napredak (Serbia) pe 4 februarie şi cu Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) pe 6 februarie.

MĂNĂILĂ S-A ÎNTORS ACASĂ. Numirea lui Ştefan Stoica pe banca tehnică a Farului a prilejuit şi revenirea lui Vasile Mănăilă la Constanţa. Secundul lui “Mourinho” şi-a început cariera în tricoul grupării de pe litoral, dar a cunoscut consacrarea la Universitatea Craiova. “Pentru mine este o mare onoare să lucrez din nou la Constanţa. Farul este clubul care m-a crescut şi m-a dus către marea performanţă. Suntem obligaţi să ducem echipa acolo unde trebuie să fie, în Liga 1. Am urmărit multe meciuri din tur şi cred că avem un lot peste valoarea contracandidatelor. Cu muncă şi cu disciplină, pentru că totul pleacă de la disciplină, vom atinge obiectivul, mai ales că Farul are un lot foarte valoros”, a spus Mănăilă.