FC Farul speră la salvarea de la retrogradare

Aflată într-o situaţie critică în lupta pentru evitarea retrogradării, fiind pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa încearcă să facă minuni în ultima parte a sezonului. Constănţenii s-au despărţit în această săptămână de antrenorul Alin Artimon, care anunţase la finalul turului că echipa de pe litoral va încheia campionatul în prima jumătate a ierarhiei. „Pe Artimon l-au dat afară rezultatele. Nu i-a dorit nimeni răul. Este adevărat că a vrut să plece din iarnă, dar în acelaşi timp a garantat că echipa va avea o altă faţă în retur. A spus că nu a prins pregătirea din vară şi a preluat echipa din mers, dar după cantonamentul din iarnă va fi altceva. Din păcate, nu a fost aşa, astfel că am reziliat contractul de comun acord”, a spus preşedintele Farului, Neculai Tănasă. Conducătorul clubului constănţean îşi pune speranţele în noul staff tehnic, format din Ion Răuţă şi Bănică Oprea, doi foşti jucători ai Farului. „Cred că Răuţă este o soluţie destul de bună. Punctul său forte este că ştie foarte bine lotul şi a lucrat timp de două luni cu jucătorii. Dacă am fi optat pentru alt antrenor ar fi însemnat că facem iar experimente şi nu avem timp, pentru că avem nevoie de puncte în cele şapte meciuri rămase din acest sezon. Este adevărat că a fost antrenor cu portarii în ultimul timp, dar are şi experienţă ca principal, pentru că a construit actuala echipă de la Unirea Slobozia. Dacă nu ar fi fost aşa, nu l-am fi numit în această postură. În privinţa lui Bănică Oprea, cred că nu are nevoie de prezentare. Este golgeterul all-time al Farului şi a fost antrenor principal la Mangalia. Până la urmă, în momentele grele apelăm la farişti adevăraţi!”, a adăugat Tănasă. Primul test pentru cei doi este sâmbătă, în fieful Dunării Galaţi, în etapa a 22-a. „Încă mai sunt speranţe în privinţa salvării de la retrogradare. Totul se leagă însă de meciul de la Galaţi, unde avem nevoie de trei puncte. Nu este însă de ajuns să-şi dorească suporterii sau conducătorii acest lucru, cel mai important este să-şi dorească jucătorii. Trebuie să conştientizeze cât de important este acest meci. Noi am făcut eforturi să le oferim condiţii bune de pregătire, iar din punct de vedere financiar stăm mult mai bine decât alte echipe din liga secundă”, a completat Tănasă.